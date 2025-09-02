Roma: Gasperini bacchetta Massara e chiarisce sulla lite, le rivelazioni su Dovbyk, Pellegrini e Soulé

Il tecnico non smentisce lo scontro col d.s., ma assolve la dirigenza sul mercato e annuncia di avere grandi piani per i tre giocatori

Gian Piero Gasperini non smentisce le voci circa una lite con il d.s. Frederick Massara per gli obiettivi di mercato mancati dalla Roma, ma alla fine assolve la dirigenza per la campagna acquisti condotta in estate. Poi parla dei singoli, spiegando di voler scommettere su Matias Soulé e di puntare al recupero di Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini.

Roma, Gasperini sulla lite con Massara

Nelle ultime ore di mercato non è arrivato il guizzo che Gian Piero Gasperini si attendeva dalla Roma: in particolare, il club giallorosso non ha assicurato al tecnico gli ulteriori rinforzi richiesti in attacco, il che avrebbe creato un certo attrito tra l’allenatore e il d.s. Frederick Massara. “Noi due facciamo due mestieri diversi”, ha dichiarato il Gasp ai canali ufficiali del club, evitando di smentire le voci di una lite col direttore sportivo. Poi ecco la bacchettata: “Non partecipo alle trattative perché non è il mio mestiere, però deve esserci una sinergia tra allenatore, proprietario e direttore sportivo”, ha poi aggiunto Gasperini, che però poi ha “assolto” la Roma.

“Devo dire che la presenza della società è stata maggiore degli ultimi anni e questo è fondamentale per me”. “Con la società c’è sempre stata comunione d’intenti – aveva dichiarato in precedenza -. Non siamo riusciti a realizzare tutto, ma la disponibilità è stata alta su tutti i fronti”.

La scelta sul mercato

Gasperini ha poi spiegato che la Roma avrebbe potuto chiudere alcune trattative per obiettivi secondari indicati dal tecnico: lo stesso Gasp, però, ha preferito non portare nella Capitale giocatori di cui non era pienamente convinto. “Le operazioni che c’erano all’ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico ma solo un esborso un economico importante – ha precisato Gasperini – A quel punto la società avrà modo di farlo con più calma e con più successo nel prossimo mercato di gennaio”.

Il recupero di Dovbyk e Pellegrini

Al tecnico della Roma, a questo punto, non resta che lavorare sul campo per migliorare i giocatori già in organico. Tre i giocatori su cui Gasperini ha intenzione di insistere: “Voglio recuperare Dovbyk, che si è impegnato moltissimo – ha dichiarato il tecnico -. Anche Baldanzi e Pellegrini. Ripartiremo con loro. Tutti hanno uno spirito encomiabile e sono molto contento di questo”.

La scommessa su Soulé

Infine, Gasperini ha confermato di voler puntare forte sull’esplosione definitiva di Matias Soulé, da lui “promosso” da trequartista ad attaccante vero e proprio. “Ho spostato Soulé più avanti rispetto alle sue abitudini e sta dando delle risposte notevoli. Ma sono convinto che sarà così per tutti gli altri”, ha concluso Gasp mostrando una grande fiducia nella Roma. Nonostante il mercato.