Roma, Gasperini comincia con un successo e una bordata al club: Ferguson e Wesley non bastano, l’allarme del tecnico

Prima amichevole sulla panchina della Roma e prime rimostranze per Gian Piero Gasperini che manda un messaggio molto chiaro: “Il mercato è in ritardo”

Gian Piero Gasperini non è uno che dice sempre di sì. I tifosi italiani lo hanno imparato a conoscere e le parole pronunciate dopo la prima uscita stagione della Roma forse non dovrebbero sorprendere. E’ già allarme mercato per il tecnico che prova subito a stuzzicare la dirigenza giallorossa.

La prima uscita del Gasp

Prima amichevole, un’occasione per sgranchirsi le gambe e comincia a pendere un po’ di ritmo. Il 14-0 contro il Trastevere nella prima gara della Roma non serve a dare indicazioni ma solo a Gasperini per saggiare la condizione dei suoi giocatori e soprattutto per mandare un messaggio alla dirigenza: “Sono un po’ preoccupato, ci sono stati dei problemi ma sul merito siamo in ritardo e ora dobbiamo recuperare. In queste condizioni non è semplice ma ci vuole un’accelerazione. Già abbiamo le idee chiare sui profili che vogliamo prendere, la società sta lavorando al meglio, capisco le esigenze ma tra un mese inizia il campionato e siamo indietro da quel punto di vista”.

Dybala: la buona notizia

Se sul mercato Gasperini striglia un po’ il club, di sicuro spunta il sorriso quando parla di Paulo Dybala che sembra aver recuperato dopo i problemi fisici della scorsa stagione: “E’ arrivato con una buona dose di allenamento. Ancora non calcia al meglio ma m ha dato buoni segnali. Tutti me li hanno dato, molto disponibili e combatti. L’ambiente è ottimo e ci sono tanti giocatori che vogliono mettersi in mostra. Voglio che questa squadra abbia un’identità”.

Il mercato della Roma

La prima fase di mercato della Roma è stata completamente dedicata alle cessioni per provare a rispettare i parametri del fair play finanziario con la Uefa. L’unico colpo è stato quello del centrocampista Neil El Aynaoui che dovrebbe arrivare nelle prossime ore in città ma che però non ha fatto impazzire di entusiasmo i tifosi. Ma la società ha già programmato i prossimi due colpi con l’arrivo del giovane attaccante Evan Ferguson dal Brighton e con quello del difensore brasiliano Wesley. Scelte molto chiare quelle della Roma che sta puntando su giocatori giovani che vogliono provare a esplodere con la maglia giallorossa, un’idea non troppo distante da quella che ha portato l’Atalanta di Gasperini tra le migliori del calcio italiano.