Roma, Gasperini contro i club che assumono ex arbitri: Inter e Juventus tra i bersagli del tecnico

Per l’allenatore le società sportive ingaggiano gli ex direttori di gara per insegnare ai giocatori a simulare: ma con chi ce l’ha davvero il tecnico giallorosso?

Con chi ce l’aveva Gian Piero Gasperini quando ieri ha denunciato i club che assumono ex arbitri per insegnare come simulare meglio ai giocatori? Attualmente sono quattro le società sportive ad avere nel loro organigramma degli ex direttori di gara: tra loro anche Inter e Juventus.

Roma, Gasperini contro ex arbitri nei club

Dei “maestri delle simulazioni” travestiti da consulenti sulle questioni arbitrali: questo sarebbe il ruolo degli ex arbitri inseriti nel proprio organigramma da diversi club di serie A con l’apparente ruolo di consulenti. Questa la tesi esposta ieri da Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, che c’è andato giù duro – come spesso gli capita – per denunciare la scarsa lealtà di alcune società sportive in tema di arbitri e Var.

“Vedo anche squadre che incominciano ad avere nel loro staff delle persone strane che arrivano dal mondo arbitrale”, ha dichiarato ieri Gasp, aggiungendo che il ruolo di questi ex direttori di gara sarebbe quello di insegnare ai giocatori “come rimanere in terra e come restarci se vengono toccati e aspettare che finisca l’azione”.

Schenone, Referee Manager dell’Inter

Ma a chi si riferiva davvero Gasperini? Quali sono i club di serie A che oggi presentano nel loro staff un ex arbitro? Ad oggi le società sportive che presentano un consulente arbitrale nel proprio organigramma sono quattro: Inter, Juventus, Lazio e Parma. Tra i dirigenti dell’Inter figura Giorgio Schenone, direttore di gara dal 1990 al 2020, inquadrato in società come Referee Manager della prima squadra: non tanto tempo fa, il presidente nerazzurro Beppe Marotta lo elogiò pubblicamente perché grazie al suo lavoro l’Inter era riuscita a ridurre drasticamente il numero delle ammonizioni.

L’ex guardialinee Maggiani alla Juventus

Identico ruolo nella Juventus ricopre Luca Maggiani, ex guardialinee entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2022, dopo essersi formato in un corso proposto dalla Figc per il ruolo di Referee Manager. La Lazio si è dotata di questo ruolo nello scorso luglio, con l’assunzione di Riccardo Pinzani, ex arbitro che ha diretto in serie A solo tre anni dal 2007 al 2010. Il Parma, infine, s’è affidato a Lorenzo Manganelli, direttore di gara con oltre 200 presenze in serie A e più di 100 a livello internazionale.

Calvarese consulente della Roma

L’aspetto più curioso della denuncia di Gasperini sta nel fatto che anche la Roma, nel recente passato, aveva assunto un ex direttore di gara come consulente arbitrale: si tratta di Gianpaolo Calvarese, 157 presenze in serie A, che era stato ingaggiato nel 2022 come consulente per questioni arbitrali. Il rapporto si è poi interrotto, con Calvarese che è divenuto opinionista di Amazon Prime.