Roma, Gasperini: cosa c’è dietro le lacrime, Ranieri pensa a un colpo di scena

Tra tensioni interne e ricordi dell’Atalanta Gasp crolla, emerge il ritratto di una Roma fragile e divisa mentre il senior advisor potrebbe dire addio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La vigilia di una partita fondamentale si trasforma in uno dei momenti più intensi e simbolici della stagione della Roma. A Trigoria, pochi minuti prima delle 14, Gian Piero Gasperini ha dato vita a una conferenza stampa destinata a lasciare il segno. Le sue parole, cariche di tensione e significato, hanno raccontato molto più di una semplice partita. Le lacrime finali hanno reso evidente un disagio profondo, personale e professionale. Sullo sfondo, una squadra ancora in corsa ma immersa in un clima complicato.

Le lacrime e il richiamo all’Atalanta

Il momento più forte arriva quando Gasperini parla del suo passato con l’Atalanta e del rapporto con Antonio Percassi. Il tecnico si emoziona ricordando un ambiente compatto, capace di sostenere l’allenatore in ogni fase del progetto. Un contrasto evidente con la realtà vissuta oggi a Roma. Le lacrime non sono solo nostalgia, ma il riflesso di una frustrazione accumulata. In quel momento emerge tutta la distanza tra due esperienze professionali opposte. Un paragone che pesa come un macigno sull’attualità giallorossa.

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Il rapporto con Ranieri e la frattura interna

Al centro della crisi c’è il rapporto con Claudio Ranieri, descritto da Gasperini come improvvisamente incrinato. Il tecnico ha parlato di una “sorpresa incredibile” con riferimento alle parole del dirigente prima della gara con il Genoa, sottolineando come i rapporti fossero sempre stati distesi. Tuttavia, qualcosa si è rotto, alimentando tensioni difficili da ricomporre. La proprietà, rimasta in disparte, non ha preso una posizione chiara, almeno ufficialmente. Questo silenzio ha contribuito ad aumentare la confusione interna. Il risultato è una squadra che vive una fase di instabilità evidente.

Proprietà silente ma un addio è vicino

La realtà, però, ci racconta di un Claudio Ranieri ormai prossimo all’addio. Da tre giorni il senior advisor non si vede dalle parti di Trigoria, anche se – da quanto si dice – stasera potrebbe comunque essere in tribuna a seguire la partita accanto al diesse Frederic Massara. Ma se il 74enne testaccino si attendeva un ambiente compatto a sua difesa, ebbene non lo ha trovato. Roma, intesa come tifoseria, si è schierata interamente dalla parte del Gasp voltando le spalle all’ex amatissimo allenatore. Che forse non ha interpretato bene il ruolo affidatogli dalla proprietà. A tal proposito, Friedkin è atteso nella capitale nei prossimi giorni. E lì una posizione dovrà essere presa, anche pubblicamente. Possibile che Sir Claudio possa dimettersi se non verrà spalleggiato in maniera decisa dalla proprietà.

Una Roma tra caos e obiettivi ancora vivi

Nonostante tutto, la Roma resta in corsa per un traguardo importante come la Champions League. Gasperini ha ribadito di non voler creare alibi per la squadra, cercando di isolare il gruppo dalle polemiche. Tuttavia, il contesto resta complicato, tra infortuni e decisioni controverse, come nel caso di Wesley. Il tecnico insiste sull’importanza di restare concentrati sul campo. La sfida contro l’Atalanta diventa così un banco di prova decisivo. Non solo per la classifica, ma anche per la tenuta mentale del gruppo al quale è chiesta una risposta di personalità.

Il giudizio dell’Olimpico e il futuro di Gasp

Ora gli occhi sono puntati sull’Stadio Olimpico, dove si capirà molto del rapporto tra squadra, allenatore e tifosi. L’accoglienza del pubblico sarà un segnale importante per il futuro di Gasperini. Il tecnico ha evitato di parlare apertamente del proprio destino, consapevole della delicatezza del momento. Tuttavia, le sue parole lasciano intuire un clima tutt’altro che sereno. La partita potrebbe segnare una svolta, in un senso o nell’altro. E forse, anche il destino della panchina giallorossa.