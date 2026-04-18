Roma, Gasperini usa la Sud per mandare una frecciata a Ranieri: “Fischi meritati”. Cosa succederà a fine stagione

Il tecnico giallorosso sceglie ancora una volta la via della diplomazia ma stavolta una piccola stoccata a Ranieri arriva. I fischi dell’Olimpico e gli striscioni prima del match, il pubblico giallorosso entra in campo

Due partite in una. All’Olimpico la Roma pareggia sul campo contro l’Atalanta, ma sugli spalti prima del match l’argomento principale è ancora rappresentato dalla settimana difficilissima che ha vissuto a livello societario il club giallorosso. Le parole di Ranieri, nette e indirizzate a Gasperini, hanno aperto un vaso di Pandora che rischia di risucchiare anche il finale di stagione dei giallorossi

Gasperini, i dubbi sul futuro e la frecciata a Ranieri

E’ un Gasperini soddisfatto della prestazione della sua Roma contro l’Atalanta e ai microfoni di Sky, dal tecnico arrivano sorrisi e non lacrime come avvenuto alla vigilia. Ma la domanda sulla situazione all’interno della società è inevitabile: “Io mi sono sono trovato dentro questa cosa e da una settimana non si parla d’altro. Continuo a non dare risposte sotto questo aspetto. Non penso che sia una cosa bella e piacevole anche per la gente che era allo stadio. Lottiamo ancora per traguardi importanti. Io sono concentrato sul campo, bisogna chiudere benissimo questo campionato che per me è stata un’esperienza importante. Ho una squadra che mi ha seguito fortemente e sono grato per quello che mi ha concesso il pubblico. Poi le cose si affronteranno a fine campionato”.

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Ma una stoccata a Ranieri arriva anche se in maniera indiretta: “I fischi alla fine sono giustificatissimi. Non meritano il teatrino di questa settimana. Mi dispiace essere coinvolto in questo e posso solo evitare di fare danni. Il silenzio in certi argomenti aiuta – ha detto a Dazn – i tifosi hanno mostrato grande maturità anche negli striscioni”.

L’applauso a Gasp e gli striscioni della Sud

Nella partita che si sta giocando tra Ranieri da una parte (forse in rappresentanza dell’intera società) e Gasperini dall’altra interviene anche l’Olimpico. Il tifo giallorosso nei giorni scorsi si è schierato apertamente almeno sui social dalla parte del tecnico. E prima dell’inizio del match con l’Atalanta nel momento dell’annuncio delle formazioni, Gasperini è stato accolto da un applauso caloroso. La Curva Sud ha invece invitato tutti a tornare al campo più che alle parole con un paio di striscioni: “Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L’AS Roma è una cosa seria”. Mentre su un altro striscione si leggeva: “Adesso basta. La Roma prima di tutto e di tutti!”. E ancora: “Proprietà muta, dirigenza chiacchierona. Chi pensa al bene della nostra Roma?”.

I fischi alla fine del match

Tutti dalla parte di Gasperini? La risposta, giusta in questo caso è…forse. Le critiche maggiore in questa fase sembrano essere tutte dedicata al direttore sportivo Frederic Massara. Prima della sfida con l’Atalanta, il dirigente si è nascosto sul tema Ranieri-Gasperini derubricandolo a “normale dialettica societaria”, ed è tornato a parlare di mercato aprendo ai possibili rinnovi di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy (ipotesi che sembra piacere poco ai tifosi). Se prima del match per Gasperini erano arrivati quasi solo applausi, al 90’ l’Olimpico ha fatto sentire tutto il suo malcontento per un risultato che di certo non riapre la corsa per la Champions, che sembrava l’obiettivo a inizio stagione.

I risultati non sono stati convincenti con la Roma che in questo momento della stagione ha solo un punto in più rispetto alla scorsa, quella del trittico De Rossi-Juric-Ranieri. E se alcune scelte della società sono state sbagliate, anche Gasperini non sempre è riuscito a dare la sua impronta come in passato. La maggior parte della tifoseria resta dalla sua parte, ma la frazione che lo vorrebbe vedere andar via a fine stagione acquista consensi.

Gasperini, Ranieri e Massara: cosa succederà a fine stagione

Discorsi rimandati al 25 maggio, quando il lunedì che aprirà l’offseason della massima serie del calcio italiano. Dopo l’ultima giornata di campionato per la Roma sarà il tempo delle valutazioni ma adesso riuscire a fare previsioni su quello che succederà in casa giallorossa sembra perlomeno complicato. Difficile che Gasperini, Ranieri e Massara possono rimanere tutti e tre anche nella prossima stagione. Ora la palla passa nelle mani dei Friedkin che dovranno decidere del futuro del club, e il loro silenzio in queste ultime settimane non fa certo dormire sonni tranquilli ai tifosi capitolini.