Roma, Gasperini è tornato quello dell'Atalanta con i Lookman, Zaniolo e Gomez: ecco ora con chi ce l'ha

Il tecnico giallorosso senza peli sulla lingua, è deluso non solo da Ferguson ma anche da Bailey e Tsimikas: a gennaio sarà rivoluzione sul mercato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era entrato un po’ in punta di piedi a Roma, provando a non polemizzare, a tenere sempre un profilo basso e a non alzare mai la voce ma non era quello il vero Gasperini. Poteva andar bene finché si vinceva ma ora che i giallorossi stanno perdendo sempre più terreno in classifica riecco il vero Gasp, quello che attacca anche i suoi giocatori e che ha rapporti delicati nello spogliatoio, come è accaduto tante volte all’Atalanta.

Da Gomez a Lookman, quanti casi a Bergamo

Negli anni d’oro a Bergamo non solo rose per il tecnico torinese: le spine ci sono sempre state, “colpa” di un carattere che non ammette mezze misure e di una sincerità in campo e fuori che non fa sconti. Con il Papu Gomez contrasti durissimi e sempre più frequenti fino al divorzio, poi la storia si è ripetuta con Ruslan Malinovskyi, che proprio per le incomprensioni con Gasp chiese la cessione al Marsiglia, Timothy Castagne che bollò il tecnico come uno “con problemi a controllarsi e che durante la partita si arrabbia con troppa facilità”.

Nella lista anche Simon Kjaer e Martin Skrtel praticamente messi alla porta dopo poche settimane per incompatibilità tattica ma anche Medih Demiral e Joakim Maehle, che a Bergamo sono rimasti pochissimo e che hanno accusato Gasperini di essere un vero e proprio dittatore. I casi più recenti l’anno scorso, con Lookman ma anche con Zaniolo.

La bocciatura di Ferguson

Alla Roma i nodi stanno venendo al pettine. Dopo i primi problemi con Dovbyk ora nel mirino c’è Ferguson: “Non mi sta convincendo – ha detto dopo il ko con la Juventus – Non tanto per la questione tecnica, non si è calato nello spirito. Non solo lui, anche qualche altro nuovo acquisto non l’ha fatto. Preferisco tutta la vita Dybala anche nel ruolo di centravanti, se devo scegliere tra loro meglio tutta la vita Paulo”.

Nella lista però ci sono anche Bailey, che si sta infortunando in continuazione ma che non ha mai fatto breccia nel cuore di Gasp, e Kostas Tsimikas utilizzato pochissimo e arrivato in prestito secco a fine agosto dal Liverpool. Non è piaciuto che ieri, prima di una gara così delicata come quella con la Juve, si sia messo a palleggiare con Del Piero. Anche il terzino, come gli altri due, otrebbe fare i bagagli prima del previsto.

La rivoluzione a gennaio

Gasperini è stato chiaro con il ds Massara: ha chiesto 3-4 nuovi acquisti, tra cui due attaccanti con Raspadori e Zirkzee in pole. Più facile arrivare all’ex Napoli che sta deludendo all’Atletico Madrid, già domani previsto un incontro con i colchoneros per chiedere il giocatore in prestito.