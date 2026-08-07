Roma, Gasperini esasperato per il mercato: lite con D’Amico, cosa è successo dopo il flop per Nusa

L’ultimo fallimento della campagna acquisti ha mandato su tutte le furie l’allenatore: alta tensione con il d.s., ora il tecnico si aspetta una mossa decisiva da parte del club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il flop di mercato della Roma per Antonio Nusa ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini e alzato la tensione interna all’ambiente giallorosso: il tecnico avrebbe avuto una lite col d.s. Tony D’Amico.

Roma, mercato da completare

Finora la Roma si è mossa tanto (e anche bene) sul mercato, sistemando varie falle nell’organico giallorosso e rimediando anche a qualche problema, come l’addio di Zeki Celik, soffiato dalla Juventus a parametro zero e sostituito però dall’arrivo ormai prossimo di Nahuel Molina. L’unica casella che il d.s. Tony D’Amico non riesce proprio a colmare pare essere quella dell’esterno offensivo che, nei piani di Gian Piero Gasperini, dovrebbe completare il tridente con Donyell Malen e Paulo Dybala.

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Nusa, nuovo flop della Roma

Dopo aver inseguito vanamente Mason Greenwood e Crycencio Summerville, negli ultimi due giorni la Roma ha visto sfumare definitivamente anche la pista che portava ad Antonio Nusa, il quale ha pubblicamente dichiarato di non aver mai chiesto la cessione al Lipsia. Che, tra l’altro, era ben lontano dal trovare un accordo con la Roma circa la valutazione del gioiellino norvegese classe 2005. Il flop dell’assalto a Nusa è stato però la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Roma, scatenando l’ira di Gasperini.

Gasperini infuriato: la lite con D’Amico

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e da altre testate, il Gasperini si sarebbe arrabbiato al punto da annullare ieri sera l’intervista programmata con Sky Sport: ufficialmente la Roma ha comunicato che il tecnico aveva un meeting di mercato con Friedkin e D’Amico; in realtà avrebbe cancellato l’appuntamento per evitare di manifestare tutta la sua rabbia nei confronti della dirigenza davanti alle telecamere.

Rabbia che, però, è stata liberata in un faccia a faccia tenuto con D’Amico: la stima tra i due non è in discussione – si conoscono dai tempi dell’Atalanta – ma Gasp ha chiarito che, arrivati quasi a metà agosto, si aspettava qualcosa di più da parte di d.s. e dirigenza per riempire uno slot chiave nel suo scacchiere offensivo.

D’Amico non può sbagliare

Cosa accadrà ora? Lo sfogo di Gasperini, almeno per ora, non cambia nulla all’interno della Roma. D’Amico sottoporrà nei prossimi giorni un nuovo obiettivo di mercato all’allenatore, che dovrà approvarlo, e poi proverà a chiudere l’affare. Ma un altro flop dopo Greenwood, Summerville e Nusa potrebbe rimettere in discussione gli equilibri interni alla Roma.