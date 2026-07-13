Il tecnico giallorosso apre le porte all'arrivo dei Friedkin e dà il via al mercato: "Paralizzati per il Mondiale, ora si parte". Che cosa può succedere tra acquisti e cessioni

La nuova stagione della Roma prende forma tra le prime valutazioni di Gian Piero Gasperini e un mercato destinato ad accelerare nei prossimi giorni. Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla situazione della squadra, soffermandosi sul ruolo decisivo dei Friedkin nelle prossime ore, sul rinnovo di Paulo Dybala, sul possibile ritorno di Francesco Totti e sul futuro di Manu Koné. Sullo sfondo resta anche il lavoro della dirigenza per rinforzare l’attacco, con Alejandro Garnacho sullo sfondo.

Gasperini dà il via al mercato

Per Gasperini il calciomercato è soltanto all’inizio. L’allenatore ha spiegato come il mese di giugno sia stato condizionato dal Mondiale, fattori che hanno rallentato le trattative di gran parte delle società: “Credo che nel mese di giugno il mercato sia stato, a parte quello di alcune squadre, veramente paralizzato. Sicuramente ha influito il Mondiale, con tanti giocatori impegnati negli Stati Uniti, così come i loro agenti. Anche le società non hanno ancora carburato. Penso che da questa settimana inizierà il vero mercato per tutte le squadre”. Un messaggio che suona anche come un invito ad accelerare i tempi, soprattutto in vista dell’arrivo della proprietà americana a Trigoria.

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I Friedkin accelerano: Dybala verso il rinnovo

Tra i temi affrontati dal tecnico c’è anche quello legato alla presenza dei Friedkin nella Capitale. Per Gasperini, il loro arrivo sarà determinante per imprimere una svolta alle operazioni di mercato, che spesso richiedono decisioni rapide: “Arriveranno nelle prossime ore. La loro presenza sarà fondamentale, proprio perché il mercato molto spesso è fatto di velocità, di decisioni prese in poco tempo e di risposte immediate. Come è successo a gennaio, la loro presenza è sicuramente determinante. Ci auguriamo tutti di poter fare un buon mercato, di migliorare ulteriormente questa squadra e soprattutto di dare delle risposte all’entusiasmo di una città che, già in pochissime ore, ha sottoscritto tantissimi abbonamenti. È pronta a vivere una stagione con l’entusiasmo che la contraddistingue sempre, ma che in questo momento è ancora maggiore”.

L’allenatore si è poi soffermato anche sul rinnovo di Dybala, lasciando intendere che la fumata bianca potrebbe arrivare a breve: “Credo che, a partire da oggi pomeriggio, possano esserci delle novità. Fino a questo momento ci sono stati un po’ i blocchi di partenza, le vacanze e una stagione terminata bene. Diciamo che ci siamo goduti un po’ questa estate. Penso che da oggi in poi ci saranno delle accelerazioni importanti”.

Totti e il centenario: la risposta di Gasperini

Nel corso dell’intervista è stato affrontato anche il tema del possibile ritorno di Francesco Totti in società in vista del centenario della Roma. Gasperini non ha voluto anticipare eventuali decisioni, spiegando che la questione è nelle mani della proprietà e dell’ex capitano giallorosso: “Questa è una questione che riguarda l’ex giocatore, anche se io lo chiamo sempre giocatore per quanto fosse un fenomeno in quel ruolo, e la proprietà. Non so, penso che stiano organizzando il centenario. Sarà poi la società a comunicare quello che verrà fatto”.

Koné tra crescita e Fair Play Finanziario

Tra i protagonisti del momento c’è anche Manu Koné, che ha strappato il posto da titolare con la Francia al Mondiale. Gasperini ne ha esaltato i progressi, sottolineando il salto di qualità compiuto nell’ultimo anno: “Sta disputando un grandissimo torneo. È un giocatore che lo scorso anno ancora non giocava con la Francia ed è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare al Mondiale. Questo dimostra quello che ha fatto e le potenzialità che possiede. Sta disputando un grandissimo Mondiale”.

Sul possibile sacrificio del centrocampista per esigenze di bilancio, il tecnico ha preferito non sbilanciarsi, ricordando però come la situazione economica della Roma sia strettamente legata alle regole del Fair Play Finanziario: “Penso che le condizioni del Fair Play Finanziario non siano mai così precise e definite, perché variano anche da squadra a squadra. È innegabile che la Roma sapesse di avere la necessità di ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti. Mi auguravo e mi auguro che l’arrivo in Champions League sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e devono essere rispettati. Credo che ci sarà maggiore chiarezza nelle prossime settimane”.

Idea Garnacho con la formula Malen

Parallelamente alle dichiarazioni dell’allenatore, la dirigenza continua a lavorare per regalargli un rinforzo offensivo. Garnacho resta in cima alla lista dei desideri e la Roma starebbe cercando la formula più adatta per convincere il Chelsea. Secondo quanto riportato da Leggo, il club giallorosso starebbe valutando un’operazione simile a quella utilizzata per l’acquisto di Malen. L’idea è quella di presentare un’offerta basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Una struttura che consentirebbe alla Roma di distribuire l’investimento su più esercizi, offrendo al tempo stesso al Chelsea le garanzie necessarie per la futura acquisizione a titolo definitivo dell’esterno argentino. Resta da capire se il club londinese è disposto a trattare sulla base di questa formula. L’estate è calda, ma a Trigoria nei prossimi giorni la temperatura potrebbe salire ancora di più.