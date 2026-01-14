Roma, Gasperini già pentito del no alla Juventus? Il sarcasmo del tecnico spia di una rottura

Il tecnico è deluso dal mercato estivo e invernale e chiede chiarezza sugli obiettivi, sul web si scatena la bufera dopo il ko in coppa Italia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Mister Gasperini sono Comolli, mi dica perché la dovrei prendere alla Juventus? Mi convinca”. “Guarda, sei tu che mi hai telefonato non viceversa”. Narra la leggenda che così sia nata e sia morta la possibilità per Gasperini di allenare la Vecchia Signora. Dopo l’addio all’Atalanta il tecnico piemontese era tra i bocconcini più ambiti: ci aveva fatto un pensiero il Napoli quando pensava di aver perso Conte, c’era stata qualche telefonata dall’estero ma la destinazione Juventus sembrava la più probabile, prima che Madama decidesse di confermare Tudor. Chissà però se Gasp non si sia già pentito di quel no ai bianconeri: la sua avventura alla Roma si sta rivelando un continuo viaggio sulle montagne russe e il suo sfogo di ieri, dopo l’eliminazione dalla coppa Italia ad opera del Torino, sa di rottura con la società.

Lo sfogo di Gasperini

Non è la prima volta che Gasperini faccia notare pubblicamente le lacune in rosa, soprattutto in attacco. Dopo le ultime bordate c’era stato anche un incontro con la società ma stando alle parole di ieri passi avanti non ne ne sono stati fatti. Dopo il 2-3 con i granata, con l’unica nota lieta del gol del 16enne Arena, Gasp è stato ancora più esplicito: “Mi aspettavo più supporto a luglio o agosto, ora è più difficile. Vaz? È da squadra che lavora molto sulla prospettiva e pensa al futuro. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro e facciamo giocare anche i 16enni e i ragazzi della Primavera. Stanno arrivando tanti giocatori? Non so a quali giocatori ci riferiate, forse avete notizie migliori delle mie”.

I tifosi si schierano dalla parte del tecnico

Fioccano le reazioni: “Chiudesse al meglio questo mercato di gennaio, perché è un professionista. Dopodiché, viste le parole dal significato incontrovertibile pronunciate da Gasperini, per lui c’è una sola cosa da fare. Rassegnare le dimissioni il 3 febbraio”, oppure: “Quella di Gasperini ieri sera a fine partita è solo una pantomima per avere di più dal mercato e per giustificare la sconfitta… Tutto qui. Lui sa benissimo i limiti di questa società oggi, giustamente chiede ma poi non deve fare la vittima. Daje Gasp, sii bono” e poi: “Aiutate questo mister ed allineatevi al 100% alla sua visione e andremo lontano altrimenti non ha senso avere Gasperini in panchina” e anche: “Bella stilettata alla società e sottolinea nuovamente che si sta facendo un progetto per il futuro. ce l’avrà e soprattutto ce l’avremo la pazienza di aspettare?”

C’è chi scrive: “Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, Massara sta sbagliando l’ennesimo mercato ma niente abbiamo i prosciutti avanti agli occhi” e poi: “Quarta partita a gennaio, zero acquisti ufficiali. Rosa carente. Vediamo se qualcuno dall’alto si decide a cacciare i soldi” e anche: “Io vado al manicomio. Una settimana fa s’è incontrato con Ranieri e la proprietà e ancora sta cercando di capire. Ma di che hanno discusso? Le ca… gliele raccontano o le racconta lui? O l’una o l’altra, non c’è via di mezzo”.

Il web è scatenato: “Sono d’accordo completamente con Gasperini abbiamo bisogno di giocatori funzionali non di ex Campioni o di fuoriclasse sulla carta ma che poi non rendono. I ragazzini devono essere valorizzati e venduti per fare cassa” e poi: “Quanta verità nelle sue parole…mi dispiace per questo grande allenatore accompagnato da un pessimo DS” e ancora: “Mi sembra chiaro che Gasperini non ha gradito Vaz non tanto per il giocatore quanto perché vuole essere competitivo adesso…lo ha detto chiaramente nel post partita…” e infine: “Vuoi il sale e ti comprano il pepe anche a Roma? Ahaha”