Prestigioso traguardo per il tecnico giallorosso che ora è il quinto coach più vincente ma si allungano i tempi per Dybala, altre due settimane out. Domani c'è lo Slovan

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La prima era stata col Genoa 19 anni fa, il 26 settembre 2007, quando a Marassi sulla panchina del Grifone superò 3-2 l’Udinese grazie alla tripletta di Marco Borriello, l’ultima l’altra sera, contro il Genoa, domato due a zero. Gian Piero Gasperini ha festeggiato le 300 vittorie in Serie A diventando il quinto più vincente nella storia del calcio italiano, vicinissimo a Nereo Rocco (302) e Luciano Spalletti (306) ma le notizie dall’infermeria hanno parzialmente rovinato l’evento.

Si allungano i tempi per Dybala

Gasp sperava di ritrovare Dybala per il big-match col Napoli, lo aveva detto esplicitamente nell’ultima conferenza ma oggi, alla vigilia della gara di Champions League contro lo Slovan Bratislava, deve correggere il tiro: “Speravamo fosse un po’ più veloce il recupero e invece l’ultima risonanza che ha fatto ieri evidenzia anche una pur minima lesione che porterà a uno stop di almeno due settimane”.

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La crescita di Lulli

La bella notizia è l’inserimento sempre più riuscito di Lulli: “Lo avevo già notato l’anno scorso e lo avevo aggregato spesso negli allenamenti. Ha ottime caratteristiche fisiche: la sua capacità di velocità e resistenza sono di assolutamente di livello, maggiori alla media della Serie A. Poi, è umile e con voglia di migliorarsi: ha tanto da crescere, ma ha un paio di caratteristiche sopra la media”.

I vari infortuni, come quello di Svilar, hanno fatto sì che trovassero spazio anche Gollini e Mora: “Gollini è sempre stato un ottimo portiere. Nell’arco della carriera gli è mancata un poì di maturità che ha raggiunto adesso in età più avanzata. Ha sempre avuto degli ottimi mezzi ma magari non aveva la stessa voglia di migliorarsi e applicarsi che ha adesso. Mora è nelle rotazioni, quando è stato disponibile ha sempre giocato. Ha un fisico particolare, è minuto ma è anche giovanissimo. Ha un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere. Ha bisogno di strutturarsi un po’ ma tecnicamente e qualitativamente è di alto livello”.

La situazione in Champions

Infine una proiezione su cosa occorre per passare il turno in Champions: “Per quello che sono stati questi tre anni della nuova formula si è sempre girati intorno ai 10 punti. Abbiamo bisogno di vincere le partite in casa a partire da quella di domani e poi c’è anche la possibilità di fare punti in trasferta anche se sono tutti campi difficili. L’obiettivo è sicuramente quello di rientrare in questa fascia”