Roma, Gasperini-Massara ad alta tensione: il tecnico si sfoga dopo il mercato, i Friedkin provano a mediare

La sconfitta di Udine riattizza il fuoco della polemica, il tecnico deluso per il calciomercato invernale non risparmia critiche all'operato della dirigenza. Tutte le tappe di un rapporto burrascoso con il ds giallorosso

Acque agitate in casa Roma: per la sconfitta di Udine, ma non solo. Perché il tecnico Gasperini non è uno che mandi a dire le cose, e di “cose” alla dirigenza giallorossa ce ne sono da far presente.

Roma, Gasperini deluso

Perché se la possibilità di arrivare nelle prime quattro posizioni rimane intatta, è normale che al termine del calciomercato di gennaio si tracci un primo bilancio. Nel dopo partita di Udine, il tecnico ex Atalanta ha palesato (e non è la prima volta) la sua insoddisfazione rispetto all’operato del ds Massara. Salutato Leon Bailey, la grande delusione della stagione, sono rimasti Dovbyk e Ferguson.

Zaragoza all’improvviso

Donyell Malen ha già impressionato, a Robinio Vaz servirà tempo ma le doti ci sono: salutato anche Bove, che può giocare in Inghilterra ma non in Italia, Baldanzi in direzione Genova, Bryan Zaragoza potrebbe essere la scommessa vincente. «È successo tutto all’improvviso – ha detto l’attaccante spagnolo ai canali ufficiali del club – da un giorno all’altro mi hanno detto che c’era questa opportunità e non ci ho pensato nemmeno un secondo: ho subito deciso di venire alla Roma. Conosco Gasperini – ha spiegato Zaragoza – e l’anno scorso mi piaceva molto come giocava l’Atalanta. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui».

Roma tra under 23 e Champions

«Volete una Roma under 23 o la Champions? Altrimenti restiamo tutti scontenti – le parole di Gasperini – Vaz e Venturino sono validi per il futuro, ma non possiamo chiedergli di essere determinanti per obiettivi così alti – ha aggiunto Gasp – non pensavo di avere così tante difficoltà ad inserire giocatori in ruoli chiavi che cercavamo”. Il riferimento, molto probabilmente, è al tardivo arrivo di Zaragoza. E il destinatario non può essere che il ds Massara.

Gasperini-Massara, storie tese

Rapporti sempre tesi tra i due, tanto che il tecnico giallorosso si è anche lasciato scappare una battuta: “Se non arriveremo in Champions si cambierà allenatore”. Come a dire: mi hanno chiesto un piazzamento tra le prime quattro, ma con un calciomercato fatto così, la colpa di un eventuale insuccesso non sarà soltanto mia. D’altronde le “storie tese” tra i due iniziarono subito, nei primi giorni di ritiro.

Roma, ritiro bollente

Il 19 luglio Gasp ebbe a dire: “Sono un po’ preoccupato, tra un mese inizia il campionato e siamo ancora indietro”. Nei giorni successivi sarebbero arrivati El Aynaoui, Ferguson e Wesley: nonostante ciò, il tecnico ha spesso palesato il fastidio per aver dovuto inserire i giocatori durante la preparazione e non all’inizio. Il 17 agosto altro episodio, dopo l’amichevole con il Frosinone: “La squadra va migliorata – disse Gasperini – siamo fermi sul mercato da circa 20 giorni e questa cosa a me non piace, bisognerebbe aggiungere qualcosa all’organico senza perdere giocatori”. Il riferimento era a Koné, che era in orbita Inter.

Le frecciate di Gasp verso Massara

Poi l’arrivo di Bailey, la telenovela Sancho, l’arrivo di Tsimikas, il mancato scambio Gimenez-Dovbyk con il Milan. Tutti episodi che hanno inasprito i rapporti tra i due, cosa confermata da tante interviste o conferenze stampa in cui Gasperini non ha risparmiato frecciate alla dirigenza. Il 3 gennaio accesa discussione tra i due, l’emblematico silenzio del tecnico dopo la partita di Lecce, e solo a metà gennaio l’arrivo di Robinio Vaz a “compensare” i mancati acquisti di Zirkzee e Raspadori. “Un giovane per il futuro, non per il presente”: Gasp dixit.

La Roma che vuole Gasperini

Solo Malen risponde all’identikit di giocatori “pronti” che erano stati richiesti a Massara: “Voglio un nucleo di 15-16 giocatori competitivi in cui inserire i giovani”. Massara ha speso 32 milioni tra Robino Vaz e Venturino: filosofie ed esigenze diametralmente opposte. Il futuro è importante, ma se non si parte dal presente diventa dura.