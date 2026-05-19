Roma, Gasperini copia il modello Atalanta: vuole un dirigente fidato per il post-Massara, l’ostacolo è il Milan

Il tecnico, al centro del progetto giallorosso dopo il licenziamento di Ranieri, ha scelto il nuovo d.s., che però piace anche ai rossoneri in caso di addio di Tare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gian Piero Gasperini ha scelto il dirigente che dovrà sostituire il “nemico” Ricky Massara e che è dunque destinato a diventare il nuovo d.s. della Roma: sulla strada del club giallorosso c’è però il Milan, che ha puntato lo stesso direttore sportivo in caso di addio di Igli Tare.

Roma, Massara destinato all’addio

Ricky Massara continua a lavorare come d.s. della Roma con la massima professionalità, ma intanto il suo destino è segnato: Gian Piero Gasperini, novello Re Sole del progetto giallorosso dopo il licenziamento (da lui causato) di Claudio Ranieri, ha mostrato il pollice verso nei suoi confronti, condannandolo all’addio a fine stagione.

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“Allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, non ognuno per strade diverse”, aveva tuonato Gasp in conferenza stampa: parole che erano suonate come una condanna per Massara.

Modello Atalanta: Gasp vuole il fidato D’Amico

Al posto dell’attuale d.s. Gasperini cerca dunque un dirigente fidato con cui lavorare in completa sintonia sugli obiettivi di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico della Roma avrebbe già scelto il successore di Massara: si tratta di Tony D’Amico, attuale d.s. dell’Atalanta che però lascerà la Dea, come di fatto già ammesso dal presidente bergamasco Antonio Percassi.

Gasperini punta dunque a ripetere il “modello Atalanta” alla Roma: nonostante qualche attrito, l’allenatore ha lavorato con D’Amico dal 2022 all’estate 2024, consolidando l’appartenenza della squadra lombarda all’élite del calcio italiano e sul palcoscenico europeo.

L’ostacolo Milan

Non si conosce al momento la volontà di D’Amico, quello che è certo è che il vero ostacolo ai piani di Gasperini potrebbe essere rappresentato dal Milan. Il club rossonero, infatti, pensa proprio all’attuale d.s. dell’Atalanta come possibile sostituto di Igli Tare, se questi dovesse essere vittima dell’epurazione che Gerry Cardinale sta progettando per la dirigenza milanista. La Roma dovrà dunque muoversi in fretta per accontentare Gasperini.