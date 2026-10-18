Roma, Gasperini: nuova frecciata a Mourinho e fa chiarezza su Dybala

Dopo il 2-0 al Genoa, il tecnico giallorosso si gode la reazione della squadra dopo la beffa con il Real Madrid ma sul recupero dell'argentino resta cauto

Come dimenticare il Real Madrid? Al termine di Roma-Genoa, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si gode il successo contro i liguri grazie alle reti di Castro e Lulli, elogia i giovani e guarda ai prossimi impegni, con un pensiero particolare rivolto alle condizioni del recupero di Paulo Dybala, ma fa anche un passaggio sulla sconfitta con i Blancos e riaccende la provocazione a Mourinho.

Dybala, possibile il recupero per lo Slovan

Il rientro di Dybala dall’infortunio è uno dei temi più importanti in casa Roma. Gasperini spera di poter contare nuovamente sul suo numero 21 per la sfida contro il Napoli, senza escludere a priori una convocazione già per l’impegno con lo Slovan Bratislava. La prudenza, però, resta d’obbligo: le prossime ore saranno decisive per capire se ci saranno le condizioni per portarlo almeno in panchina.

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«Dybala spero di averlo per Napoli, domani o dopodomani può essere decisivo. Sarebbe importante portarlo in panchina col Bratislava, vediamo…».

La frecciata al Real e il confronto con Mourinho

Il successo della Roma contro il Genoa ha permesso alla squadra di lasciarsi alle spalle, almeno sul campo, la rimonta subita in Champions League contro il Real Madrid. Una sconfitta che continua a bruciare, soprattutto per come è maturata dopo una prestazione che, secondo Gasperini, avrebbe meritato un epilogo differente: “Perdere in quella maniera è stato devastante perché avevamo fatto una prestazione di assoluto valore nelle occasioni e nella qualità del gioco. Ce la siamo complicata in 10 minuti con tre calci d’angolo che non erano frutto di niente. Questo ci ha dato enormemente fastidio. Non avevo dubbi che avremmo reagito così nonostante le tante assenze. Ho volutamente scelto di cambiare molto perché questi ragazzi avevano grand energia addosso. Il Genoa sul piano tattico non aveva i campioni del Real Madrid ma ci ha creato delle difficoltà”.

Il tecnico ha poi rimarcato: “Strameritavamo di vincere e ce la siamo complicata in sette minuti per tre calci d’angolo. Non ci stavano dando alcun pericolo”.

Castro incanta, Gasperini sorride

Tra gli episodi che hanno deciso la partita contro il Genoa c’è anche la giocata di Castro, capace di trovare la rete con uno scavetto di grande qualità: “Me l’ero persa in panchina, è una prodezza straordinaria. Non era per niente una partita facile. Nel primo tempo è stata dura prendere le misure contro un buon Genoa. Avevamo una squadra giovanissima in campo ma sono stati tutti bravi”.

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