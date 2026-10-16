Il tecnico torna sulla clamorosa rimonta subita in Champions League smentendo che sia stata frutto di un calo fisico, poi annuncia i tempi di recupero per i due infortunati

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gian Piero Gasperini va avanti per la sua strada: il tecnico della Roma torna a parlare della rimonta subita dal Real Madrid, spiegando che non è stata causata da un calo fisico dovuto all’intensità del gioco dei giallorossi. Poi fa il punto della situazione sugli infortuni di Manu Kone e Paulo Dybala: entrambi sono meno gravi del previsto.

Roma, Gasperini non fa mea culpa per il Real

Nessun mea culpa da parte di Gian Piero Gasperini per la rimonta subita dalla sua Roma contro il Real Madrid in Champions League. Anzi, alla vigilia del match con il Genoa il tecnico rivendica la qualità delle prestazioni offerte dai giallorossi nei big match: “Abbiamo sfidato Inter, Como e Real e abbiamo dimostrato valore in tutte le partite anche contro avversari importanti”, le parole del tecnico che poi spiega come la rimonta sia stata causata da un problema di mentalità.

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“’Il contraccolpo psicologico c’è stato sul 3-2 – ha detto il Gasp – Dobbiamo rimediare assolutamente, questa squadra non si deve sentire la necessità di dover necessariamente vincere la Champions, lo scudetto o chissà cosa. Questa squadra si deve esprimere, se capita che prendi gol non puoi avere un calo morale”.

Nessun calo fisico per la Roma

Gasperini poi rispedisce al mittente le critiche di chi ha imputato la remuntada della squadra di José Mourinho ad un calo fisico della Roma, inevitabile a causa dell’intensità richiesta dal tecnico per tutta la gara. “Gioco estenuante? È un falso problema, soprattutto con i 5 cambi – la risposta del tecnico – Oggi il calcio è questo: devi giocare 90 minuti. Ci sono state delle partite che abbiamo ribaltato, altre in cui siamo stati ribaltati. Nell’ultimo quarto d’ora, quando c’è equilibrio, pesano molto i cambi e alcune situazioni. Quella con il Real è un’anomalia. Tre gol da palla inattiva, poi ognuno è libero di pensarla come vuole”.

Difesa a zona sui calci piazzati

Quanto ai gol incassati su calcio d’angolo, per Gasperini non è colpa della difesa a zona sui piazzati. “È una difesa che è sempre stata efficace, non è mai successo quello che è accaduto l’altra sera – ha ricordato Gasperini – Abbiamo vinto anche delle partite l’anno scorso. Sul gol del 3-2 è una mancanza di organizzazione, sugli altri due gol è calata l’attenzione“.

Buone notizie per Kone e Dybala

Quanto al match contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, Gasperini dovrà affrontarlo senza Manu Kone e Paulo Dybala, aggiuntisi alla lista degli infortunati di cui facevano già parte Mile Svilar e Bryan Cristante. Per il francese e l’argentino, però, ci sono buone notizie. “Koné ha fatto risonanza: lesione di primo grado, non troppo significativa, ma ci vuole il tempo che ci vorrà. Speriamo di recuperarlo per il Sassuolo”, ha detto Gasperini: il centrocampista dovrebbe stare fuori quindi poco più di due settimane, ma in casa Roma si temeva uno stop molto più lungo.

“Per Dybala nulla di particolare – ha poi aggiunto Gasp – è un affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di recuperarlo per la prossima settimana”. Se non contro lo Slovan Bratislava, martedì, la Joya potrebbe dunque tornare in campo al Maradona contro il Napoli il 24 ottobre.