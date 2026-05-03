Roma, Gasperini rivela motivo frattura con Ranieri e avvisa tutti: Sul futuro sarò molto chiaro

Il tecnico giallorosso fa sapere che i Friedkin sono rimasti molto delusi da quel che è successo ma non sembra disposto a fare pace con il ds Massara

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Da settimane tra Trigoria e l’Olimpico c’è un convitato di pietra: Claudio Ranieri non è più il senior advisor della Roma, dopo la rottura con la società e il tecnico e il licenziamento, ma è difficile fare ancora oggi dimenticare quello che è successo in casa giallorossa. Nella conferenza di vigilia della gara con la Fiorentina Gasperini non lo nomina esplicitamente ma di fatto rivela i motivi dell’insanabile frattura con il club.

Gasperini rompe il silenzio su Ranieri

Corbin Friedkin a Trigoria è una novità e per l’allenatore piemontese è solo un bene: “Sicuramente è un segnale che magari la proprietà incomincia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura. ’ chiaro che ci sono stati un po’ di sviluppi in queste settimane e va dato atto alla società che forse ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto magari prendere un altro tipo di strada da quello che immaginava. E’ chiaro che la proprietà dovrà avere tutto il tempo per fare le cose, ma poi quando lo fa ha tutte le possibilità e le capacità per farlo nel modo migliore possibile”.

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L’avviso di Gasperini

Eccola, la chiave: la proprietà si è sentita “tradita” da Ranieri, dal suo mettere in piazza i panni sporchi, da quell’uscita inattesa in diretta su Dazn prima di una partita importante. L’addio di Ranieri però non basta a Gasp. L’ex allenatore dell’Atalanta vuole chiarezza e lo dice chiaramente: “In questo momento ci sono due binari: uno è quello della stagione, che è viva, molto attiva, a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. E’ chiaro che dobbiamo vedere anche i risultati delle altre e bisogna mantenere la concentrazione su questa stagione. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro ma non credo sia questo il momento. Come sempre quando si comincerà a parlare dopo sarò molto chiaro. Anche i tifosi hanno bisogno di capire cosa c’è da fare”.

Il rapporto con Massara

L’altro nodo da sciogliere è legato al rapporto (inesistente) con il ds Massara. La domanda arriva: se si riuscisse a limare questo scarso feeling tecnico sarebbe disposto a continuare a lavorare con Massara? Gasp svicola ma di fatto fa capire che non sarà facile: “In questo momento parlo della partita con la Fiorentina. Per il resto ho ribadito che se ne parlerà nel momento giusto e con i modi giusti. Sarà soprattutto la proprietà a parlarne. Un binario è visibile, per l’altro ci vuole un po’ di tempo e visto che riguarda la prossima stagione non c’è bisogno di entrare nei dettagli anche se poi bisognerà essere chiari. Quando sarà il momento di parlare del futuro lo faremo. Sembra che siamo vicini a quel momento, ma quando accadrà dovrà essere tutto il più chiaro e trasparente possibile”

Ultima riflessione su PSG-Bayern: “Io mi sono divertito tantissimo a guardarla. Poi se andiamo a vedere gli errori sicuramente ci sono, ma bisogna vedere anche i tanti gesti tecnici fatti dai giocatori. Personalmente è stata una partita molto piacevole”