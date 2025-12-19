Roma, Gasperini rivendica il no alla Juventus e demolisce la retorica su Fabregas: “Gioca a calcetto”  

Il tecnico torna sul rifiuto ai bianconeri della scorsa estate con una battuta, poi se la prende con lo stile del Como: “La gente vuole altro”

È un Gian Piero Gasperini in gran forma quello che si presenta alla sfida tra la sua Roma e la Juventus. Con una battuta in conferenza stampa rivendica il no estivo ai bianconeri, poi – parlando dei nuovi trend del calcio – demolisce la retorica sul bel gioco del Como di Cesc Fabregas: “Sembra calcetto, la gente vuole altro”.

Roma, Gasperini rivendica il no alla Juventus

Quando Antonio Conte disse no alla Juventus, dopo la vittoria dello scudetto col Napoli, i bianconeri provarono a convincere Gian Piero Gasperini, che però aveva già un accordo con la Roma: il tecnico tenne fede alla parola data ai giallorossi, che oggi inaspettatamente si ritrovano a lottare per un posto in Champions League proprio con la Juve. Alla vigilia dello scontro diretto dell’Allianz Stadium, Gasperini ha rivendicato la scelta estiva, facendo capire di essere orgoglioso del suo no ai bianconeri. “Ho preferito la Roma alla Juve perché era un progetto più difficile – ha spiegato Gasperini sorridendo davanti ai giornalisti -. E ora sono contento della scelta e di come è andata”.

Il rapporto con Spalletti

Davanti alla stampa il tecnico della Roma ha ricordato il peso della gara di domani (“una partita importantissima”) e ribadito la sua intesa con Luciano Spalletti. “Il nostro rapporto è di amicizia – ha dichiarato Gasp – siamo andati spesso a cena insieme e veniva a vedere l’Atalanta quando era c.t.. Oggi ci sentiamo poco, ma il clima è sereno. Sta cercando di portare il suo calcio alla Juve anche se non è facile farlo in corsa”.

L’attacco al gioco di Fabregas

Ben altre parole, invece, Gasperini ha riservato a Cesc Fabregas e al suo Como, sconfitto dalla Roma all’Olimpico nello scorso turno di campionato. La squadra lariana e il suo allenatore vengono incensati dai media per il bel gioco, mentre Gasp ha un punto di vista completamente opposto sull’argomento… “Del calcio di oggi non mi piace questo ricorrere sempre al portiere”, la premessa di Gasperini prima della bordata a Fabregas.

“Contro l’Inter il Como ha mandato per 51 volte il pallone tra i piedi di Butez – ha attaccato Gasp -. Questa roba non piace alla gente, il calcio vuol dire giocare in avanti e non indietro. Ma che possesso palla è così? La gente vuole vedere contrasti, dribbling e gioco in avanti. Così diventa calcetto, che è brutto da vedere. Quando vedo il portiere che tiene il pallone per 15-20 secondi mi dispiace. Il Como ha giocatori fantastici, mi piace più vederla tra i piedi di quelli”. E anche Cesc è servito…