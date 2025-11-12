Roma, Gasperini rompe gli indugi e parla di Scudetto: il dato che conforta i tifosi, ora anche Koné ci crede

Il tecnico giallorosso sdogana il sogno tricolore nell'intervista al Tg1, il centrocampista francese dichiara amore alla Capitale e cavalca l'entusiamo. I giallorossi miglior difesa d'Europa assieme all'Arsenal

Il paradosso di una Roma prima in classifica quasi sottotraccia, senza che nessuno se ne accorga. Un ambiente estremamente caldo e incline ad enfasi quanto a scoramento, si limita ad osservare applaudendo. Aspettando di capire.

Roma, i tifosi aspettano

Capire se questa Roma potrà davvero competere per il titolo, oppure con il passare dei mesi dovrà accontentarsi delle briciole lasciate dalle altre squadre. Troppe volte l’ambiente romanista si è scottato, troppe volte è rimasto tremendamente deluso: inoltre, c’è la consapevolezza di avere una rosa di giocatori probabilmente incompleta, probabilmente non da primo posto. Eppure la classifica parla chiaro: se a febbraio la situazione dovesse essere simile alla attuale, e i Friedkin dovessero rinforzare la rosa nelle sapienti mani di Gasperini, allora è probabile che qualcuno inizi a credere davvero al grande sogno.

Scudetto, Gasperini ci crede

D’altronde sono passate undici giornate, e quei punti non si fanno per caso. Il sogno scudetto è presente anche nei pensieri di Gian Piero Gasperini, che lo ha soltanto annusato con l’Atalanta. “Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento”, ha detto il tecnico al TG1. Il tecnico della capolista lo dice col sorriso di chi è soddisfatto di come la squadra abbia recepito le sue idee e magari con la speranza che a gennaio arrivi anche qualcosa dal mercato. L’importante, però, è che oltre ai tifosi anche la squadra ci creda. “Quello sicuramente, la squadra, i giocatori, con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita – ha aggiunto Gasperini -. Siamo solamente all’inizio del percorso. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”.

Gasperini, il nuovo stadio e il rapporto con i tifosi

“Il nuovo stadio? Sarebbe un grande regalo da parte della proprietà, ho visto il progetto ed è meraviglioso, la società ha voglia di investire – ha detto ancora Gasperini al Tg1, che poi ha parlato del mercato di gennaio (“può aiutare, ma come vale sempre per tutte le squadre, si deciderà sul momento”). Infine, il rapporto con i tifosi, che all’inizio era stato piuttosto burrascoso: “Col tempo ci si conquista l’uno con l’altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva”.

Roma, difesa di ferro

D’altronde c’è un dato che parla chiaro: se la squadra segna poco (appena 12 reti), non subisce quasi mai, con appena cinque gol al passivo, uno per ciascuna delle sfide contro Torino, Inter, Fiorentina, Parma e Milan. Un dato impressionante, che conferma come la vera forza giallorossa risieda nella protezione della porta. A livello europeo, solo l’Arsenal può vantare lo stesso numero di reti subite, mentre Bayern Monaco e Borussia Dortmund tallonano a distanza, rispettivamente con 6 e 7 gol incassati Mai nella carriera di Gasperini una sua squadra aveva subito così pochi gol dopo 11 giornate: il precedente record risaliva alla stagione 2022/23 con l’Atalanta, fermatasi a 8 reti subite a questo punto del campionato. Ma se si considera l’intero anno solare, Mile Svilar guida la classifica dei portieri con 17 clean sheet, davanti a David Raya dei Gunners.

Roma, Koné ci crede

A confermare il momento di grande entusiasmo in casa Roma c’è anche Manu Koné. Il centrocampista francese, protagonista della straordinaria stagione giallorossa, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese, impegnata nei match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Ucraina e Azerbaigian. «Mi trovo molto bene alla Roma – ha dichiarato Koné –. Siamo in testa alla classifica e faccio parte di una squadra fantastica, con compagni e staff che mi hanno accolto nel migliore dei modi. Meritiamo il posto che occupiamo, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e che dovremo continuare a lavorare con la stessa intensità».

Koné innamorato della Capitale

Il centrocampista ha poi sottolineato l’importanza della mentalità del gruppo: «Siamo consapevoli dei nostri punti di forza, ma anche di quelli degli avversari. È fondamentale restare umili e concentrati, senza dare nulla per scontato. Ogni partita è una battaglia, e solo mantenendo questo spirito potremo arrivare fino in fondo». Koné, arrivato la scorsa estate e subito diventato un punto fermo del centrocampo di Gasperini, si è detto fiducioso per il prosieguo della stagione: «Spero che riusciremo a chiudere bene l’anno. Il nostro obiettivo è restare tra i migliori fino alla fine. Se arriverà il titolo, ce lo prenderemo con orgoglio e determinazione» Infine, una battuta sul suo ambientamento nella capitale: «Roma è una città splendida, piena di passione per il calcio. Sentire l’affetto dei tifosi ogni giorno è qualcosa di speciale. Voglio continuare a dare tutto per questa maglia e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me».