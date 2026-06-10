Roma, Gasperini scalcia ma il progetto è fermo: il rischio di una nuova frattura interna al club  

L’allenatore spazientito perché i Friedkin latitano, D’Amico non è ancora diventato il d.s. e il mercato (anche in uscita) non può decollare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La nuova stagione della Roma rischia di iniziare con una nuova spaccatura interna al club: lo stallo del progetto giallorosso sta facendo spazientire Gian Piero Gasperini, irritato per l’assenza dei Friedkin e il mancato arrivo del d.s. Tony D’Amico.

Roma, pericolo spaccatura Gasperini-Friedkin

Siamo ancora lontani da una spaccatura definitiva, come quella che ha portato al licenziamento di Claudio Ranieri, ma in casa Roma l’atmosfera non è delle migliori. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui Gian Piero Gasperini sarebbe piuttosto irritato per la lentezza che sta accompagnando l’inizio del progetto tecnico per la stagione 2026/27. Un’impasse, quello della Roma, che il Gasp fatica a tollerare e che sta portando ad un irrigidimento dei rapporti con Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club.

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Dove sono i Friedkin

Dopo aver assicurato a Gasperini di seguire da vicino le questioni più urgenti della Roma, i Friedkin sarebbero infatti spariti: l’allenatore attendeva un intervento deciso da parte della proprietà riguardo alla posizione di Tony D’Amico, il d.s. preteso da Gasp che però non è ancora stato liberato dall’Atalanta. Antonio Percassi, presidente della Dea, ha chiesto un indennizzo ai giallorossi, i Friedkin parevano pronti a concederlo – “acquistando”, di fatto, il nuovo direttore sportivo – ma gli effetti di questa intesa ancora non si sono realizzati. Anche da Bergamo danno l’accordo per fatto, ma intanto l’annuncio dell’ingaggio di D’Amico da parte della Roma ancora non è arrivato.

Il progetto di Gasp in stallo

Senza d.s., Gasperini non può programmare le scelte chiave riguardo all’organico della Roma, chiamata a rispettare i termini del settlement agreement con l’Uefa, in scadenza il 30 giugno. D’Amico dovrà infatti provare a soddisfare le richieste di Gasp, che non vorrebbe sacrificare nessuno dei pilastri della squadra capace di riportare la Roma in Champions League: soltanto quando il d.s. inizierà ad operare “sul campo”, il tecnico potrà ottenere qualche certezza riguardo alla struttura dell’organico. Per non parlare, poi, dei possibili rinforzi: Sky Sport continua ad accostare alla Roma Kerim Alajbegovic, stellina della Bosnia Erzegovina al Mondiale di proprietà del Bayer Leverkusen: fino a quando D’Amico non diverrà ufficialmente il d.s. giallorosso, però, non potrà esserci nessun affondo per il talento slavo classe 2007.