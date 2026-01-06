Roma, Gasperini diserta i microfoni: l’infortunio di Dovbyk alimenta le tensioni sul mercato, Cristante paga la rissa finale

Il tecnico della Roma ha deciso di non parlare ai microfoni dopo la gara vinta sul campo del Lecce, dietro la scelta ci potrebbero essere le tensioni sul mercato con Massara

La Roma torna a vincere e a ruggire in campionato dopo un periodo con qualche alto e basso. Ma in casa giallorossa non manca qualche momento di tensione dopo il successo sul campo del Lecce con Gian Piero Gasperini che ha deciso di non presentarsi davanti ai microfoni, una scelta che il club giallorosso non ha spiegato ma che potrebbe essere legata alle ultime tensioni sul mercato.

Gasperini diserta i microfoni

Una Roma vincente e convincente nonostante le tante assenze. Il lavoro di Gasperini continua a portare i suoi frutti con i giallorossi che hanno di fatto dominato il match sul campo del Lecce concedendo poco o nulla ai pugliesi. Ci si aspetterebbe un Gasp raggiante ai microfoni per la bella prestazione dei suoi e per i tre punti e invece il tecnico decide di disertare tutti gli appuntamenti davanti ai microfoni. Il club giallorosso non ha fornito una motivazione ufficiale per la scelta ma le voci di corridoio rivelano di un tecnico parecchio arrabbiato per come viene condotto il mercato da Massara e proprio per evitare domande sull’argomento ha deciso di evitare di fermarsi a parlare con i cronisti.

Dovbyk, l’infortunio alimenta le tensioni

La Roma da tempo è sul mercato alla ricerca di un attaccante, gli infortuni di Dybala non fanno dormire sonni tranquilli, Ferguson (oggi in gol) fatica a entrare nelle grazie di Gasperini e a Lecce si aggiunge anche un nuovo ko per Artem Dovbyk. L’attaccante è entrato al minuto 60, ha avuto subito un impatto devastante sulla partita segnando il gol del 2-0 e poi all’86’ è stato costretto a uscire per infortunio con la sua partita che è durata soltanto 15 minuti. Una nuova preoccupazione per Gasperini e per la Roma che negli ultimi giorni ha trovato grandi difficoltà nel concretizzare le operazioni che portano a Raspadori e Zirkzee. E proprio su attacco e mercato che sarebbero nate le tensioni tra Gasperini e Massara che secondo alcune voci nell’ambiente romano non avrebbero mai costruito un rapporto idilliaco.

Rissa finale: Cristante ne fa le spese

Momenti di tensione anche in campo a Lecce e di mezzo c’è proprio l’infortunio di Dovbyk. Bryan Cristante è stato protagonista involontario di una rissa con i giocatori salentini quando al minuto 85’ ha tentato di tardare la ripresa del gioco per permettere le cose dell’attaccante, un gesto che non è piaciuto ai suoi avversari che si sono scagliati contro di lui. Alla fine a farne le spese è stato proprio il centrocampista che ha ricevuto un cartellino giallo che lo porterà alla squalifica e dunque a dover rinunciare alla gara contro il Sassuolo.