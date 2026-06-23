Roma, Gasperini stregato da Undav: il bomber di scorta della Germania per una coppia da sogno con Malen

Nel Mondiale delle stelle Deniz Undav ruba la scena con tre gol e due assist partendo sempre dalla panchina: la Roma sulle tracce del bomber dello Stoccarda

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Nel Mondiale nordamericano c’è chi è riuscito a brillare quanto Messi, Mbappé, Haaland e Kane pur avendo giocato appena 56 dei 180 minuti disponibili. Il riferimento è a Deniz Undav, bomber di scorta della Germania che, entrando sempre dalla panchina, ha già messo a referto tre gol e due assist. Tutti pazzi per il 29enne dello Stoccarda, anche Gian Piero Gasperini, che lo ha individuato come rinforzo ideale per la sua Roma e sogna di affiancarlo a Malen in un tandem offensivo di altissimo livello.

Roma, piace Undav: il nuovo eroe della Germania

Undav è l’essenza del carpe diem. Cogli l’attimo: è il mantra dell’attaccante tedesco, che ha saputo sfruttare alla perfezione lo spazio concessogli da Nagelsmann nei finali di gara contro Curaçao e Costa d’Avorio. Il bilancio è da record: un gol e due assist nella goleada contro i caraibici, poi la doppietta decisiva nel 2-1 in rimonta contro gli Elefanti. Solo altri tre giocatori nella storia dei Mondiali hanno avuto un impatto simile entrando dalla panchina: l’ungherese László Kiss nel 1982, il tedesco André Schürrle nel 2014 e la leggenda camerunese Roger Milla nel 1990. Quanto basta per attirare l’attenzione di diversi club europei. Tra questi c’è anche la Roma, che seguiva Undav già prima dell’inizio della competizione.

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Chi è Deniz Undav, bomber dello Stoccarda

Fino a sei anni fa Undav giocava ancora nella terza divisione tedesca con l’SV Meppen. Oggi, a 29 anni, è uno dei calciatori più celebrati in Germania. Nato nel 1996, nativo della Bassa Sassonia e di origine curde, è esploso in Belgio, dove è stato tra i grandi protagonisti della favola dell’Union Saint-Gilloise: prima la promozione in massima serie con 17 reti, poi il titolo di capocannoniere della Jupiler Pro League con 26 gol al primo anno.

La successiva esperienza al Brighton non si è rivelata altrettanto felice: un solo anno in Premier e poi il ritorno in patria, accolto dallo Stoccarda. Ed è stato un successo: nelle ultime tre stagioni, infatti, ha realizzato 46 reti in Bundesliga. In nazionale è amatissimo dai compagni di squadra. “Cosa rende Deniz speciale? Il fatto che non ci pensi troppo: entra, fa il suo lavoro e se ne va”, ha raccontato l’ex Roma Rudiger. “È un vero killer d’area di rigore, non ha bisogno di tante occasioni”, gli ha fatto eco Amiri. Con la Germania già qualificata agli ottavi, Nagelsmann lo premierà con una maglia da titolare nell’ultima gara del girone contro l’Ecuador.

Gasperini sogna la coppia Malen-Undav

Secondo il quotidiano tedesco Bild, la Roma è tra i club che hanno messo gli occhi su Undav. Malen, finora poco brillante con l’Olanda e a rischio panchina, in Serie A ha già dimostrato di fare la differenza. In coppia con il centravanti tedesco potrebbe formare un tandem offensivo di assoluto spessore. Convincere lo Stoccarda, però, non sarà semplice. Prima dell’inizio del Mondiale, Undav ha rinnovato il contratto fino al 2029 con un importante adeguamento dell’ingaggio, salito a circa 5,5 milioni di euro a stagione. Ciò significa che il club tedesco se ne priverà soltanto davanti a un’offerta davvero irrinunciabile.