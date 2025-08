Roma, Gasperini furia vincente contro il Lens: Soulè incanta e preoccupa, ansia per N'Dicka mentre scoppia il caso Pellegrini

Il tecnico della Roma può festeggiare dopo la quinta vittoria in questo precampionato e nella prima sfida di livello ma gli infortuni di Ndicka e Soulé lasciano con il fiato sospeso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Roma vince ancora. Al primo esame importante la squadra di Gasperini conferma quanto di buono già fatto vedere in questo precampionato. I giallorossi conquistano il primo trofeo contro il Lens con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Mancini e Soulè. E il Gasp già fa capire a tutti i giocatori le sue intenzioni con i caratteristici “urlacci” dalla panchina.

L’impatto di Gasperini sulla Roma

Non è ancora la squadra che vorrebbe ma questa Roma già porta l’impronta del suo allenatore. Gasperini festeggia la quinta vittoria in questo precampionato giallorosso e anche il primo trofeo grazie al successo per 2-0 contro il Lens. Era il primo esame di un certo livello per la formazione capitolina, che soffre all’inizio ma poi prende in mano le redini della gara e prima trova il gol con Mancini e poi il raddoppio con Soulè. Proprio la rete dell’argentino racconta alla perfezione il calcio voluto dall’ex tecnico dell’Atalanta: dopo un errore di Mati arrivano le urla dalla panchina del Gasp, la squadra reagisce facendo quanto richiesto, pressing alto, riconquista della palla e gol di Soulè.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli infortuni di Soulé e Ndicka

In un pomeriggio molto positivo per la Roma arrivano però un paio di note stonate con gli infortuni che hanno colpito Ndicka e Soulè. Il difensore si è fermato al 40’ del primo tempo quando ha chiesto il cambio per un problema muscolare con gli esami delle prossime ore che chiariranno l’entità del suo problema (al suo posto è entrato Mario Hermoso). Al 69’ è invece finita la gara di Soulè con l’argentino che è uscito dolorante per una distorsione alla caviglia sinistra, anche per lui serviranno dei test per capire i tempi di recupero.

Il caso Pellegrini

La Roma di Gasperini sembra indirizzata sulla strada giusta, il lavoro dell’ex tecnico dell’Atalanta sembra aver avuto già un effetto sulla squadra con la società che sta facendo di tutto per mettergli a disposizione i giocatori richiesti. Ma in questo clima idilliaco c’è anche il caso legato a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e ormai ex capitano non è andato in Inghilterra con il resto della squadra dove oltre alla partita col Lens ci sarà anche una parte del ritiro. Il problema principale è legato al contratto in scadenza nel 2026 con il club che non sembra intenzionata a rinnovarlo e con il suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Capitale. Un infortunio non gli ha permesso di essere in campo nel finale di stagione con l’ultima gara con la maglia della Roma che risale allo scorso maggio.