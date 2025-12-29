Roma-Genoa, De Rossi e la strana accoglienza dell'Olimpico: striscioni e cori solo dopo 15'

Il club proietta le immagini della sua carriera in giallorosso prima della partita, la curva all'inizio tace poi spunta uno striscione e partono i cori per il grande ex

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le leggende restano impresse nella memoria di chi le ama, e inevitabilmente il ritrovarsele di fronte da avversari fa uno strano effetto. Ma 616 presenze da giocatore e 30 da allenatore alla guida della Roma non si dimenticano.

De Rossi torna all’Olimpico

Daniele De Rossi è tornato per la prima volta da avversario all’Olimpico, in qualità di allenatore del Genoa, confrontandosi con quello che resterà per sempre il club del suo cuore. Un’accoglienza in più fasi, quella allestita all’Olimpico: prima da parte del club, poi da parte dei tifosi, della sua gente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per seguire in diretta Roma-Genoa

Roma, l’abbraccio a De Rossi

La Roma ha infatti proiettato sui maxi schermi dello stadio, prima della partita, stadio le immagini della sua vita in giallorosso, poi il lungo applauso degli oltre 65mila tifosi durante l’annuncio delle formazioni. Un video commovente sui maxi schermi concluso con un semplice, ma significativo, “Grazie”, a ricordare che il ritorno di De Rossi non passerà inosservato.

De Rossi abbraccia Gasp e i suoi ex

De Rossi non ha seguito il riscaldamento della squadra dal campo, poi è entrato in campo solo pochi secondi prima del fischio d’inizio: evidentemente l’emozione era ingestibile, come testimoniata dagli occhi lucidi durante l’inno “Roma(non si discute, si ama)” di Antonello Venditti, una canzone a lui tanto cara. Prima del fischio d’inizio l’abbraccio con Gasperini, ma anche con tanti suoi ex giocatori, tra cui Soulé, Mancini e Dybala.

Gli striscioni per De Rossi

Poi, lo striscione comparso in tribuna Tevere al 15′: “Del romanismo rimarrai sempre vanto bentornato a casa Daniele“. E via il coro da parte di tutto lo stadio a sottolineare un affetto che non potrà mai estinguersi. Diversi gli striscioni comparsi successivamente per l’ex capitano. “Avversari sì… nemici mai. DDR figlio di Roma”, “Questa sarà sempre casa tua… bentornato DDR”. E poi la Curva Nord: “Sempre e per sempre la nostra bandiera”, “Non sarai mai avversario”. E al triplice fischio, prima l’abbraccio con tutti i giocatori della Roma, infine si è preso l’applauso di tutto lo stadio ed è andato sotto la Curva Sud a prendersi il meritato abbraccio di quelli che saranno sempre i suoi tifosi che lo hanno acclamato a lungo. E i giocatori della Roma fermi a centrocampo ad assistere ed applaudire: perché in fondo quell’esonero dell’anno scorso dopo poche giornate non è piaciuto veramente a nessuno.