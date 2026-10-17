Gasperini trova risposte dalle seconde linee: Castro e Lulli inguaiano De Rossi, l’Inter resta distante 2 punti. D’Amico conferma la necessità di nuovi innesti a gennaio

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La Roma vince senza Svilar, Koné, Dybala e Malen. A decidere l’anticipo del saturday night contro il Genoa del grande ex De Rossi sono Castro, con una prodezza che racchiude la qualità della Joya e il killer instinct dell’olandese, e Lulli. Gasperini ha due motivi per sorridere: ha ottenuto le risposte che cercava dalle alternative ai titolarissimi e, nel pre-partita, il ds Tony D’Amico ha annunciato che a gennaio arriveranno rinforzi.

Roma-Genoa, senza i big ci pensa Castro

Dopo la rocambolesca e beffarda sconfitta per 4-3 subita in Champions League per mano del Real Madrid di un altro ex amatissimo dall’Olimpico come José Mourinho, la Roma ha affrontato il Genoa di ‘Capitan Futuro’ – omaggiato a più riprese dai suoi ex tifosi – con una squadra imbottita di riserve. Gasperini ha schierato un undici con un’età media di 24 anni e 362 giorni: per trovarne uno più giovane bisogna riavvolgere il nastro al 2021, contro il Crotone.

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Dopo un primo tempo con una traversa per parte, la partita si sblocca nella ripresa. Al 50’, su corner di Pisilli, la palla arriva sui piedi di Castro che, dal nulla, si gira e con uno scavino elude l’intervento di tre difensori, beffando Bijlow. Per l’argentino ex Bologna, che nelle ultime quattro partite era stato chiamato in causa una sola volta, nel finale contro il Torino, si tratta del primo gol ufficiale in giallorosso.

Lulli chiama Mancini. E Gasperini applaude

Al 68’ c’è gioia anche per Emanuele Lulli. Soulé parte dalla destra, salta un paio di avversari e poi serve Pellegrini: la deviazione di Ostigard fa carambolare il pallone sui piedi del numero 77, che insacca sul filo del fuorigioco. Il Var convalida e Gasperini applaude. Il classe 2007 dell’Under 21 prenota un posto nella Nazionale di Mancini, mentre il tecnico di Grugliasco conquista tre punti d’oro in una situazione di totale emergenza. L’Inter resta sempre lì, a due punti, ma ora testa alla Champions: in casa contro lo Slovan Bratislava l’imperativo è vincere.

Roma, D’Amico annuncia rinforzi per gennaio ma glissa su Endrick

La Roma guarda già al mercato di gennaio per rinforzare la rosa e provare a fare un ulteriore salto di qualità. Il ds D’Amico, intervenuto a Sky nel pre-partita, ha confermato la necessità di nuovi innesti: “Avremo bisogno di aggiungere qualcosina”. Il dirigente ha spiegato che la società ci aveva già provato in estate, senza riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi, ma il lavoro prosegue: “Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e faremo di tutto per poterci migliorare”. Nessuna apertura esplicita, invece, sul possibile arrivo di Endrick in prestito secco. La priorità della Roma, ha chiarito D’Amico, è prendere “giocatori forti”, con la possibilità di trattenere anche in futuro quelli arrivati in prestito.