Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini in emergenza totale, spunta anche il figlio di Paratici

I giallorossi vogliono provare a cancellare la rimonta del Real ma devono fare i conti con le tante assenze tra cui lo squalificato Malen. De Rossi invece rinuncia a Colombo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Roma vuole ripartire in campionato ma di certo non è la situazione migliore per Gian Piero Gasperini che deve fare i conti con un’infermeria super affollata. Sta un po’ meglio il Genoa di Daniele De Rossi che nel suo Olimpico spera di fare uno sgambetto alla sua stanza del cuore. Una partita che si preannuncia ricca di spunti a cominciare dalle scelte dei due allenatori.

Roma, spunta anche il figlio di Paratici

Totale emergenza, la sfida di Champions League contro il Real Madrid non ha lasciato solo l’amaro in bocca per la rimonta finale degli spagnoli ma anche una scia di infortuni. Gli infortuni di Koné e Dybala si vanno ad aggiungere a quelli di Svilar e Cristante, una situazione non facile da gestire per Gasperini che deve fare i conti anche con la squalifica di Malen dopo il contestato rosso rimediato a Como. C’è da fare i conti anche con la stanchezze e per questo motivo, il tecnico giallorosso ha deciso di dare un turno di riposo anche a Gianluca Mancini, uno dei più impiegati in questa prima parte della stagione. Per far fronte alle assenze arrivano tanti giovani a dare manforte con Gasperini che chiama Di Nunzio, Arena, Camara e anche il figlio di Fabio Paratici, Lorenzo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Genoa, le scelte di De Rossi

Situazione migliore quella che deve invece affrontare Daniele De Rossi almeno sotto il profilo degli infortuni. Il ritorno a Roma per Capitan Futuro sarà come sempre carico di emozioni ma dopo un avvio di stagione molto complicato, il tecnico dovrà mettere da parte il passato e provare a mettere insieme un’impresa per incamerare punti importanti. De Rossi deve rinunciare solo a Colombo che sarà sostituito da Osmajic. Al suo fianco dovrebbe invece scendere in campo Vitinha.

Roma-Genoa: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della sfida di serie A tra Roma e Genoa in programma alle 20.45 all’Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi