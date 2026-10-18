Roma-Genoa, moviola: Abisso torna dopo aver vinto il ricorso ma prende un abbaglio

La prova dell’arbitro Abisso di Palermo all’Olimpico in serie A analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Rientrato nei ranghi dell’Aia, dopo aver vinto il ricorso per essere stato escluso dalla lista degli arbitri a disposizione di Orsato, il palermitano Abisso è apparso assai determinato ed ha fornito una prova di personalità, sia pur incappando in una topica. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Roma-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ Ostigard entra duro su Castro alle spalle ma viene graziato dall’arbitro: manca un cartellino giallo al difensore del Genoa. Al 43′ ammonito Soulè per un fallo da dietro su Ostigard. Al 51′ la Roma sblocca la gara con Castro, c’è qualche dubbio per un possibile fuorigioco attivo di Balerdi o Mora ma il Var dà semaforo verde: tutto regolare, il gol è confermato: ammonito anche Vasquez per proteste.

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La svista dell’arbitro

Al 65′ topica dell’arbitro: Ostigard sfiora appena Castro, che va per terra e il direttore di gara ci casca, estraendo un giallo inesistente. Al 68′ regolare il gol di Lulli: lo tiene in gioco Ostigard sul tiro di Soulé. Al 76′ ammonito Pisilli per un fallo in ritardo su Messias. All’81’ giallo anche per Ellertsson dopo un intervento ruvido su Rensch. Dopo 4′ di recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Abisso

Il palermitano Abisso, la scelta per Roma-Genoa, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A in Lazio-Inter l’anno scorso. Per lui è stato il debutto stagionale: il Tribunale federale nazionale a inizio stagione ha accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Minutti con Collu IV uomo, Pairetto al Var e Massimi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Soulè, Vasquez, Castro, Pisilli, Ellertson.