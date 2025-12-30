Roma-Genoa, moviola: mancano due rigori ma su Ostigard l’errore di Di Bello è clamoroso

La prova dell’arbitro Di Bello all’Olimpico nel posticipo della diciottesima giornata di serie A analizzata ai raggi X, un solo ammonito

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Roma-Genoa: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A aveva diretto in precedenza solo Como-Cremonese, Juve-Udinese, Parma-Atalanta, Napoli-Atalanta e Inter-Como in A, vediamo come se l’è cavata all’Olimpico.

I precedenti di Di Bello con Roma e Genoa

I precedenti con il direttore di gara brindisino sorridevano ai giallorossi: su 31 partite arbitrate, sono arrivate 18 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. L’unico Roma-Genoa diretto in carriera (stagione 2018/19) finì 3-2 per la Roma. Col Grifone il bilancio era di 3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte in 14 precedenti.

L’arbitro ha ammonito solo Frendrup

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Dei Giudici con Dionisi IV uomo, Prontera al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Frendrup.

Roma-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′, sul gol di Ferguson, proteste del Bologna che reclama un possibile fallo in attacco di Cristante su Malinovskyi. che sbaglia il retropassaggio permettendo alla Roma di segnare. C’è un check del VAR che conferma la decisione dell’arbitro di convalidare il gol, il giocatore cade a terra da solo. Al 38′, prima del gol annullato a Koné per fallo su Sommariva, c’era un fallo di Ostigard su Dybala. L’arbitro annulla il gol ma non concede rigore alla Roma e il Var non interviene.

Al 49′ manata plateale di Svilar su Ostigard: era rigore per il Genoa ma per l’arbitro non c’è niente. Al 50′ ammonito Frendrup per una trattenuta su Dybala. Dopo 4′ di recupero Roma-Genoa finisce 3-1.