Roma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Roma-Genoa, 7ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 17 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Ambizioni di vertice contro necessità di salvezza: Roma-Genoa, 7ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono terzi con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, 14 gol segnati e 3 subiti. Il Grifone è diciassettesimo a quota 4: una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, con 5 reti realizzate e 11 incassate. Per i padroni di casa è una prova da non fallire; per i liguri, un’occasione per dare slancio alla rincorsa.

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Probabili formazioni di Roma-Genoa

La Roma dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1, ma le assenze potrebbero modificarne sensibilmente gli equilibri. Senza Svilar, toccherebbe a Gollini proteggere la porta, con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a lui. Gli stop di Cristante e Koné aprirebbero spazio alla coppia de Roon-Pisilli; sulle corsie si va verso Molina e França Lima. Con Dybala indisponibile e Malen squalificato, Mora de Carvalho e Pellegrini potrebbero sostenere Castro, mentre Soulé resterebbe un’opzione. Il Genoa risponderebbe con il 3-5-2: Frendrup in mezzo, Baldanzi e Traoré ai suoi lati. Senza Colombo, davanti dovrebbero partire Carvalho Oliveira e Osmajic.

Le probabili scelte, con i giocatori di ciascuna linea elencati da destra verso sinistra:

Roma (3-4-2-1): Gollini ; Mancini , Ndicka , Hermoso ; Molina , de Roon , Pisilli , França Lima ; Mora de Carvalho , Pellegrini ; Castro .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Carvalho Oliveira, Osmajic.

Gli indisponibili di Roma-Genoa

Le defezioni pesano soprattutto sull’ossatura della Roma: mancano il portiere Svilar, due riferimenti del centrocampo come Cristante e Koné, oltre alla qualità di Dybala. La squalifica di Malen sottrae anche il principale terminale offensivo. Il Genoa deve invece rinunciare a cinque giocatori: l’assenza di Sow limita le alternative in mezzo, mentre quelle di Colombo, Havel e Venturino riducono le possibilità di scelta in attacco. Non risultano squalificati tra i rossoblù.

Roma : Dybala (infortunio al polpaccio), Cristante (infortunio al ginocchio), Svilar (frattura a un dito del piede), Koné (infortunio alla coscia), Malen (squalifica di una giornata per espulsione).

: (infortunio al polpaccio), (infortunio al ginocchio), (frattura a un dito del piede), (infortunio alla coscia), (squalifica di una giornata per espulsione). Genoa: Sow (infortunio alla coscia), Colombo (infortunio alla caviglia), Havel (infortunio alla caviglia), Venturino (infortunio al ginocchio), Meichtry (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno segnalato.

Serie A, il cammino di Roma e Genoa

La Roma arriva da cinque incontri senza sconfitte, ma i due pareggi più recenti contro Inter e Como hanno rallentato la marcia dopo tre vittorie consecutive. Il bilancio del periodo è di 11 punti, 10 gol segnati e 3 subiti. Il Genoa ha invece raccolto 4 punti nelle ultime cinque gare: il successo sulla Fiorentina ha interrotto una sequenza difficile e restituito fiducia. Di seguito risultati e bilanci, dal meno recente al più recente.Lecce-Roma 0-4.

Roma-Atalanta 2-1.

2-1. Torino-Roma 0-2.

0-2. Roma-Inter 2-2.

2-2. Como-Roma 0-0.

0-0. Lazio-Genoa 1-0.

1-0. Genoa-Como 1-4.

1-4. Genoa-Frosinone 1-1.

1-1. Parma-Genoa 2-1.

2-1. Genoa-Fiorentina 2-1.

L’arbitro di Roma-Genoa

La direzione di Roma-Genoa è affidata a Rosario Abisso, nato a Palermo. Gli assistenti saranno Tegoni e Miniutti, con Collu quarto ufficiale; al VAR opererà Pairetto, affiancato dall’AVAR Massimi. La scheda statistica disponibile per la stagione 2026-27 riporta soltanto le informazioni anagrafiche del direttore di gara: non sono indicati il numero di incontri arbitrati, i rigori concessi e i cartellini assegnati. Non è quindi possibile fornire un bilancio disciplinare aggiornato.

Roma-Genoa: precedenti e curiosità sul match

La classifica assegna alla Roma il ruolo di favorita, ma l’ultimo precedente invita alla prudenza: a marzo il Genoa ha vinto 2-1 al Ferraris. Nella Capitale, però, la storia cambia radicalmente: i rossoblù non battono i giallorossi in trasferta dal 1990 e hanno mancato il successo in tutte le ultime 23 visite di campionato. A rafforzare il quadro c’è l’imbattibilità interna della Roma, arrivata a 15 gare. Il Grifone si presenta comunque con il morale rilanciato dal successo sulla Fiorentina e con un Osmajic già incisivo: tre gol nelle prime cinque presenze. La sfida mette inoltre di fronte un attacco capace di produrre 13 reti su azione e una difesa che su azione ne ha incassate 11. L’assenza di Dybala, nove volte a segno contro i liguri in Serie A, sottrae ai padroni di casa uno specialista del confronto. Sullo sfondo c’è il ritorno di De Rossi, protagonista di una lunga storia romanista prima da calciatore e poi da allenatore.

Il precedente più recente sorride al Genoa : 2-1 al Ferraris l’8 marzo. Il Grifone cerca due vittorie consecutive contro la Roma in Serie A, impresa che gli manca dal periodo tra febbraio e ottobre 2011.

: 2-1 al Ferraris l’8 marzo. Il Grifone cerca due vittorie consecutive contro la in Serie A, impresa che gli manca dal periodo tra febbraio e ottobre 2011. La Capitale resta un terreno quasi proibito per i liguri: la Roma ha evitato la sconfitta in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di Serie A contro il Genoa , raccogliendo 33 vittorie e 6 pareggi. Nelle ultime 23 il bilancio è di 19 successi e 4 pareggi. L’ultimo colpo esterno rossoblù risale al 17 gennaio 1990: 1-0 al Flaminio, firmato da Aguilera .

ha evitato la sconfitta in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di Serie A contro il , raccogliendo 33 vittorie e 6 pareggi. Nelle ultime 23 il bilancio è di 19 successi e 4 pareggi. L’ultimo colpo esterno rossoblù risale al 17 gennaio 1990: 1-0 al Flaminio, firmato da . Con una vittoria la Roma salirebbe a 17 punti dopo sette giornate: non raggiunge almeno questa quota dal 2014-15, quando ne aveva conquistati 18. Dopo sei turni i punti sono 14, uno in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione.

salirebbe a 17 punti dopo sette giornate: non raggiunge almeno questa quota dal 2014-15, quando ne aveva conquistati 18. Dopo sei turni i punti sono 14, uno in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. Dopo i pareggi con Inter e Como , i giallorossi rischiano il terzo segno X consecutivo: non accade dal febbraio 2022, con Mourinho in panchina. Quella serie cominciò proprio contro il Genoa .

e , i giallorossi rischiano il terzo segno X consecutivo: non accade dal febbraio 2022, con Mourinho in panchina. Quella serie cominciò proprio contro il . La Roma non perde in casa da 15 partite di campionato, con 11 vittorie e 4 pareggi: l’ultimo ko è quello del 30 novembre 2025 contro il Napoli . Per ritrovare una striscia interna di almeno 16 incontri senza sconfitte bisogna tornare al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021.

non perde in casa da 15 partite di campionato, con 11 vittorie e 4 pareggi: l’ultimo ko è quello del 30 novembre 2025 contro il . Per ritrovare una striscia interna di almeno 16 incontri senza sconfitte bisogna tornare al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021. Il successo sulla Fiorentina ha spezzato per il Genoa una serie di dieci gare senza vittorie, composta da 3 pareggi e 7 sconfitte. Due successi consecutivi in Serie A mancano dallo scorso aprile, quando furono battuti Sassuolo e Pisa .

ha spezzato per il una serie di dieci gare senza vittorie, composta da 3 pareggi e 7 sconfitte. Due successi consecutivi in Serie A mancano dallo scorso aprile, quando furono battuti e . De Rossi ritrova una parte enorme della propria carriera: con la Roma ha disputato 616 partite ufficiali e segnato 63 gol. Soltanto Totti , a quota 786, conta più presenze. Da allenatore giallorosso ha guidato 30 incontri tra gennaio e settembre 2024, con 13 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

ha disputato 616 partite ufficiali e segnato 63 gol. Soltanto , a quota 786, conta più presenze. Da allenatore giallorosso ha guidato 30 incontri tra gennaio e settembre 2024, con 13 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. La produzione su azione è uno dei punti di forza della Roma : 13 reti, come l’ Inter . Il Genoa ne ha invece incassate 11 su azione, al pari dell’ Udinese ; soltanto Fiorentina e Venezia , entrambe a 12, hanno fatto peggio.

: 13 reti, come l’ . Il ne ha invece incassate 11 su azione, al pari dell’ ; soltanto e , entrambe a 12, hanno fatto peggio. Indisponibile per questa gara, Dybala è il romanista con più minuti nel campionato in corso, 496. Contro il Genoa ha segnato nove volte in Serie A: soltanto contro Udinese e Torino ha fatto meglio, con 12 e 10 gol. Ai rossoblù realizzò anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus .

è il romanista con più minuti nel campionato in corso, 496. Contro il ha segnato nove volte in Serie A: soltanto contro e ha fatto meglio, con 12 e 10 gol. Ai rossoblù realizzò anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la . Osmajic ha già firmato tre reti in cinque presenze di campionato con il Genoa. Nell’era dei tre punti, soltanto Piatek, Milito e Borriello hanno raggiunto almeno quattro gol nelle prime sei apparizioni in Serie A con il Grifone: rispettivamente otto, cinque e cinque.

Le statistiche stagionali di Roma e Genoa

Il confronto dopo sei giornate evidenzia il divario tra le due squadre. La Roma ha segnato 14 gol contro i 5 del Genoa e ne ha subiti soltanto 3 contro 11: significa una media di 0,50 reti incassate a partita, contro 1,83. I giallorossi tengono maggiormente il pallone, con il 53,2% di possesso contro il 46,2%, e hanno prodotto il doppio dei tiri: 90 contro 45. Il Grifone presenta una percentuale di precisione al tiro leggermente superiore, 42,22% contro 41,11%, ma il volume offensivo romanista è nettamente più alto. Anche i tiri concessi, 65 contro 92, raccontano una maggiore solidità dei padroni di casa.

A livello individuale, Malen guida i marcatori della Roma con 6 gol, seguito da Koné, Pisilli e Soulé a 2; una rete per Hermoso e Mora de Carvalho. Il miglior assistman è Dybala con 4 passaggi vincenti. Nel Genoa comanda Osmajic con 3 gol, davanti a Messias e Vásquez, entrambi a 1; Colombo è il primo per assist con 2. Sul piano disciplinare, Hermoso e Koné sono i romanisti più ammoniti con 2 gialli ciascuno, mentre Østigård guida tra i rossoblù con 3. Un’espulsione a testa per Malen e Vásquez, i giocatori con più rossi delle rispettive squadre. Tra i portieri, Svilar ha raccolto 3 clean sheet e Gollini 1; Bijlow non ha ancora concluso una partita a porta inviolata.

Statistica Roma Genoa Posizione in classifica 3ª 17ª Punti 14 4 Partite giocate 6 6 Vittorie 4 1 Pareggi 2 1 Sconfitte 0 4 Gol segnati 14 5 Gol subiti 3 11 Differenza reti +11 -6 Media gol segnati 2,33 0,83 Media gol subiti 0,50 1,83 Possesso palla 53,2% 46,2% Precisione nei passaggi 85,84% 82,23% Tiri totali 90 45 Tiri nello specchio 37 19 Precisione al tiro 41,11% 42,22% Tiri concessi 65 92 Gol su azione 13 4 Calci d’angolo 31 28 Cartellini gialli 11 15 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Malen: 6 Osmajic: 3 Miglior assistman Dybala: 4 Colombo: 2 Giocatori con più ammonizioni Hermoso e Koné: 2 Østigård: 3 Giocatore con più espulsioni Malen: 1 Vásquez: 1 Clean sheet dei portieri Svilar: 3; Gollini: 1 Bijlow: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Genoa? Roma-Genoa, valida per la 7ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20:45 italiane. Dove si gioca Roma-Genoa? Roma-Genoa si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Genoa? L’arbitro è Rosario Abisso. Gli assistenti sono Tegoni e Miniutti, il quarto ufficiale è Collu. Al VAR c’è Pairetto, con Massimi AVAR.