Roma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Ambizioni di vertice contro necessità di salvezza: Roma-Genoa, 7ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono terzi con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, 14 gol segnati e 3 subiti. Il Grifone è diciassettesimo a quota 4: una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, con 5 reti realizzate e 11 incassate. Per i padroni di casa è una prova da non fallire; per i liguri, un’occasione per dare slancio alla rincorsa.
- Probabili formazioni di Roma-Genoa
- Gli indisponibili di Roma-Genoa
- Serie A, il cammino di Roma e Genoa
- L’arbitro di Roma-Genoa
- Roma-Genoa: precedenti e curiosità sul match
- Le statistiche stagionali di Roma e Genoa
Probabili formazioni di Roma-Genoa
La Roma dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1, ma le assenze potrebbero modificarne sensibilmente gli equilibri. Senza Svilar, toccherebbe a Gollini proteggere la porta, con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a lui. Gli stop di Cristante e Koné aprirebbero spazio alla coppia de Roon-Pisilli; sulle corsie si va verso Molina e França Lima. Con Dybala indisponibile e Malen squalificato, Mora de Carvalho e Pellegrini potrebbero sostenere Castro, mentre Soulé resterebbe un’opzione. Il Genoa risponderebbe con il 3-5-2: Frendrup in mezzo, Baldanzi e Traoré ai suoi lati. Senza Colombo, davanti dovrebbero partire Carvalho Oliveira e Osmajic.
Le probabili scelte, con i giocatori di ciascuna linea elencati da destra verso sinistra:
- Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, França Lima; Mora de Carvalho, Pellegrini; Castro.
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Carvalho Oliveira, Osmajic.
Gli indisponibili di Roma-Genoa
Le defezioni pesano soprattutto sull’ossatura della Roma: mancano il portiere Svilar, due riferimenti del centrocampo come Cristante e Koné, oltre alla qualità di Dybala. La squalifica di Malen sottrae anche il principale terminale offensivo. Il Genoa deve invece rinunciare a cinque giocatori: l’assenza di Sow limita le alternative in mezzo, mentre quelle di Colombo, Havel e Venturino riducono le possibilità di scelta in attacco. Non risultano squalificati tra i rossoblù.
- Roma: Dybala (infortunio al polpaccio), Cristante (infortunio al ginocchio), Svilar (frattura a un dito del piede), Koné (infortunio alla coscia), Malen (squalifica di una giornata per espulsione).
- Genoa: Sow (infortunio alla coscia), Colombo (infortunio alla caviglia), Havel (infortunio alla caviglia), Venturino (infortunio al ginocchio), Meichtry (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno segnalato.
Serie A, il cammino di Roma e Genoa
La Roma arriva da cinque incontri senza sconfitte, ma i due pareggi più recenti contro Inter e Como hanno rallentato la marcia dopo tre vittorie consecutive. Il bilancio del periodo è di 11 punti, 10 gol segnati e 3 subiti. Il Genoa ha invece raccolto 4 punti nelle ultime cinque gare: il successo sulla Fiorentina ha interrotto una sequenza difficile e restituito fiducia. Di seguito risultati e bilanci, dal meno recente al più recente.Lecce-Roma 0-4.
- Roma-Atalanta 2-1.
- Torino-Roma 0-2.
- Roma-Inter 2-2.
- Como-Roma 0-0.
- Lazio-Genoa 1-0.
- Genoa-Como 1-4.
- Genoa-Frosinone 1-1.
- Parma-Genoa 2-1.
- Genoa-Fiorentina 2-1.
L’arbitro di Roma-Genoa
La direzione di Roma-Genoa è affidata a Rosario Abisso, nato a Palermo. Gli assistenti saranno Tegoni e Miniutti, con Collu quarto ufficiale; al VAR opererà Pairetto, affiancato dall’AVAR Massimi. La scheda statistica disponibile per la stagione 2026-27 riporta soltanto le informazioni anagrafiche del direttore di gara: non sono indicati il numero di incontri arbitrati, i rigori concessi e i cartellini assegnati. Non è quindi possibile fornire un bilancio disciplinare aggiornato.
Roma-Genoa: precedenti e curiosità sul match
La classifica assegna alla Roma il ruolo di favorita, ma l’ultimo precedente invita alla prudenza: a marzo il Genoa ha vinto 2-1 al Ferraris. Nella Capitale, però, la storia cambia radicalmente: i rossoblù non battono i giallorossi in trasferta dal 1990 e hanno mancato il successo in tutte le ultime 23 visite di campionato. A rafforzare il quadro c’è l’imbattibilità interna della Roma, arrivata a 15 gare. Il Grifone si presenta comunque con il morale rilanciato dal successo sulla Fiorentina e con un Osmajic già incisivo: tre gol nelle prime cinque presenze. La sfida mette inoltre di fronte un attacco capace di produrre 13 reti su azione e una difesa che su azione ne ha incassate 11. L’assenza di Dybala, nove volte a segno contro i liguri in Serie A, sottrae ai padroni di casa uno specialista del confronto. Sullo sfondo c’è il ritorno di De Rossi, protagonista di una lunga storia romanista prima da calciatore e poi da allenatore.
- Il precedente più recente sorride al Genoa: 2-1 al Ferraris l’8 marzo. Il Grifone cerca due vittorie consecutive contro la Roma in Serie A, impresa che gli manca dal periodo tra febbraio e ottobre 2011.
- La Capitale resta un terreno quasi proibito per i liguri: la Roma ha evitato la sconfitta in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di Serie A contro il Genoa, raccogliendo 33 vittorie e 6 pareggi. Nelle ultime 23 il bilancio è di 19 successi e 4 pareggi. L’ultimo colpo esterno rossoblù risale al 17 gennaio 1990: 1-0 al Flaminio, firmato da Aguilera.
- Con una vittoria la Roma salirebbe a 17 punti dopo sette giornate: non raggiunge almeno questa quota dal 2014-15, quando ne aveva conquistati 18. Dopo sei turni i punti sono 14, uno in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione.
- Dopo i pareggi con Inter e Como, i giallorossi rischiano il terzo segno X consecutivo: non accade dal febbraio 2022, con Mourinho in panchina. Quella serie cominciò proprio contro il Genoa.
- La Roma non perde in casa da 15 partite di campionato, con 11 vittorie e 4 pareggi: l’ultimo ko è quello del 30 novembre 2025 contro il Napoli. Per ritrovare una striscia interna di almeno 16 incontri senza sconfitte bisogna tornare al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021.
- Il successo sulla Fiorentina ha spezzato per il Genoa una serie di dieci gare senza vittorie, composta da 3 pareggi e 7 sconfitte. Due successi consecutivi in Serie A mancano dallo scorso aprile, quando furono battuti Sassuolo e Pisa.
- De Rossi ritrova una parte enorme della propria carriera: con la Roma ha disputato 616 partite ufficiali e segnato 63 gol. Soltanto Totti, a quota 786, conta più presenze. Da allenatore giallorosso ha guidato 30 incontri tra gennaio e settembre 2024, con 13 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.
- La produzione su azione è uno dei punti di forza della Roma: 13 reti, come l’Inter. Il Genoa ne ha invece incassate 11 su azione, al pari dell’Udinese; soltanto Fiorentina e Venezia, entrambe a 12, hanno fatto peggio.
- Indisponibile per questa gara, Dybala è il romanista con più minuti nel campionato in corso, 496. Contro il Genoa ha segnato nove volte in Serie A: soltanto contro Udinese e Torino ha fatto meglio, con 12 e 10 gol. Ai rossoblù realizzò anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.
- Osmajic ha già firmato tre reti in cinque presenze di campionato con il Genoa. Nell’era dei tre punti, soltanto Piatek, Milito e Borriello hanno raggiunto almeno quattro gol nelle prime sei apparizioni in Serie A con il Grifone: rispettivamente otto, cinque e cinque.
Le statistiche stagionali di Roma e Genoa
Il confronto dopo sei giornate evidenzia il divario tra le due squadre. La Roma ha segnato 14 gol contro i 5 del Genoa e ne ha subiti soltanto 3 contro 11: significa una media di 0,50 reti incassate a partita, contro 1,83. I giallorossi tengono maggiormente il pallone, con il 53,2% di possesso contro il 46,2%, e hanno prodotto il doppio dei tiri: 90 contro 45. Il Grifone presenta una percentuale di precisione al tiro leggermente superiore, 42,22% contro 41,11%, ma il volume offensivo romanista è nettamente più alto. Anche i tiri concessi, 65 contro 92, raccontano una maggiore solidità dei padroni di casa.
A livello individuale, Malen guida i marcatori della Roma con 6 gol, seguito da Koné, Pisilli e Soulé a 2; una rete per Hermoso e Mora de Carvalho. Il miglior assistman è Dybala con 4 passaggi vincenti. Nel Genoa comanda Osmajic con 3 gol, davanti a Messias e Vásquez, entrambi a 1; Colombo è il primo per assist con 2. Sul piano disciplinare, Hermoso e Koné sono i romanisti più ammoniti con 2 gialli ciascuno, mentre Østigård guida tra i rossoblù con 3. Un’espulsione a testa per Malen e Vásquez, i giocatori con più rossi delle rispettive squadre. Tra i portieri, Svilar ha raccolto 3 clean sheet e Gollini 1; Bijlow non ha ancora concluso una partita a porta inviolata.
|Statistica
|Roma
|Genoa
|Posizione in classifica
|3ª
|17ª
|Punti
|14
|4
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|0
|4
|Gol segnati
|14
|5
|Gol subiti
|3
|11
|Differenza reti
|+11
|-6
|Media gol segnati
|2,33
|0,83
|Media gol subiti
|0,50
|1,83
|Possesso palla
|53,2%
|46,2%
|Precisione nei passaggi
|85,84%
|82,23%
|Tiri totali
|90
|45
|Tiri nello specchio
|37
|19
|Precisione al tiro
|41,11%
|42,22%
|Tiri concessi
|65
|92
|Gol su azione
|13
|4
|Calci d’angolo
|31
|28
|Cartellini gialli
|11
|15
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Malen: 6
|Osmajic: 3
|Miglior assistman
|Dybala: 4
|Colombo: 2
|Giocatori con più ammonizioni
|Hermoso e Koné: 2
|Østigård: 3
|Giocatore con più espulsioni
|Malen: 1
|Vásquez: 1
|Clean sheet dei portieri
|Svilar: 3; Gollini: 1
|Bijlow: 0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Genoa?
-
Roma-Genoa, valida per la 7ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20:45 italiane.
- Dove si gioca Roma-Genoa?
-
Roma-Genoa si disputa allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Genoa?
-
L’arbitro è Rosario Abisso. Gli assistenti sono Tegoni e Miniutti, il quarto ufficiale è Collu. Al VAR c’è Pairetto, con Massimi AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.