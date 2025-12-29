Roma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Genoa di Serie A 2025-26, 17a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Genoa lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.45 per la 17a giornata. Sfida a incrocio: giallorossi da zona Europa contro un Grifone in pieno scontro salvezza. La Roma è 5ª con 30 punti in 16 gare (10 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte; 17 gol fatti, 10 subiti). Il Genoa è 17º con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 16 gol segnati, 24 incassati). All’Olimpico punti pesanti per consolidare ambizioni europee da una parte e per respirare in classifica dall’altra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

All’Olimpico si profila una gara di nervi: la Roma potrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi a Svilar e alla leadership di Mancini dietro, mentre sugli esterni Çelik e Wesley dovrebbero garantire ampiezza. Le condizioni di Pellegrini e Dovbyk pesano: senza di loro, la rifinitura potrebbe passare dai piedi di Soulé ed El Shaarawy, con Dybala riferimento mobile. Il Genoa, orfano dello squalificato Leali, dovrebbe affidarsi a Sommariva tra i pali e alla consueta cerniera a tre con Marcandalli, Østigård, Vásquez. In mezzo, l’energia di Frendrup e la regia di Malinovskyi potrebbero fare da base al tandem Vítinha–Colombo. Le assenze di Junior Messias e Grønbæk tolgono creatività: non è esclusa l’opzione Carboni a gara in corso. Restano dubbi su Bailey, che potrebbe essere solo arma dalla panchina.

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini – Ziółkowski – Rensch ; Çelik – Cristante – Koné – Wesley ; Soulé – El Shaarawy ; Dybala .

V:Sport

(3-4-2-1): ; – – ; – – – ; – ; . Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli – Østigård – Vásquez; Norton-Cuffy – Malinovskyi – Frendrup – Ellertsson – Martín; Vítinha – Colombo.

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze pesante per entrambe: la Roma potrebbe dover rinunciare ancora a Pellegrini e Dovbyk, togliendo alternative tra le linee e in area; resta in dubbio Bailey, opzione utile per spaccare la partita ma da gestire. Nel Genoa, la squalifica di Leali consegna i guanti a Sommariva, mentre gli stop di Junior Messias e Grønbæk riducono il ventaglio di soluzioni sulla trequarti. Anche l’infortunio di Siegrist restringe le scelte tra i pali, pur senza cambiare gli equilibri del match plan.

Roma : Pellegrini (lesione al bicipite femorale); Dovbyk (lesione al bicipite femorale); Bailey (lesione al bicipite femorale; in dubbio 50%).

: Pellegrini (lesione al bicipite femorale); Dovbyk (lesione al bicipite femorale); Bailey (lesione al bicipite femorale; in dubbio 50%). Genoa: Siegrist (frattura al dito); Junior Messias (infortunio al polpaccio); Grønbæk (infortunio al polpaccio); Leali (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Roma altalenante: qualche inciampo recente contro big, ma solidità difensiva ancora visibile. Genoa in risalita esterna, con capacità di colpire in transizione. Forme diverse, identico bisogno di punti: all’Olimpico può essere gara di episodi.

Roma ok ko ko ok ko Genoa x ok ok ko ko

Nelle ultime 5 di Serie A la Roma ha raccolto 6 punti; il Genoa ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:

Roma

Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1

Genoa

Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1

L’arbitro di Roma-Genoa

Dirige Marco Di Bello: in questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 5 gare, concedendo 3 rigori, con 20 cartellini gialli e 1 rosso (media 4,2 ammonizioni a partita). Fischio deciso sul contatto in area e tolleranza limitata sulle perdite di tempo. Al VAR designato Prorera per un supporto attento sugli episodi in area.

Arbitro : DI BELLO

: DI BELLO Assistenti : COSTANZO – DEI GIUDICI

: COSTANZO – DEI GIUDICI IV : DIONISI

: DIONISI VAR : PRONTERA

: PRONTERA AVAR: MANGANIELLO

Informazioni interessanti

All’Olimpico la Roma ha storicamente il polso della sfida col Genoa, che ha trovato raramente il colpo grosso in casa giallorossa. I numeri recenti raccontano due storie: capitolini senza pareggi da mesi, tra picchi e cadute, e rossoblù in crescita in trasferta, capaci di segnare con continuità. Spiccano gli equilibri tattici: la Roma domina il campo alto (Field Tilt elevato) e spinge con creatività di Soulé, mentre il Genoa spreme le corsie con Aarón Martín e la fisicità dei suoi centrali. Sullo sfondo, un dettaglio romantico: Daniele De Rossi affronta da avversario la squadra della sua vita, incorniciando un duello che, al di là della classifica, profuma di storia e di incroci emotivi. Attenzione ai calci piazzati e alla precisione rossoblù nelle ultime giornate: pochi tiri, ma spesso pesanti.

Il Genoa ha vinto una sola volta nelle ultime 20 contro la Roma in A, ma nelle cinque più recenti ha evitato la sconfitta in tre occasioni.

ha vinto una sola volta nelle ultime 20 contro la in A, ma nelle cinque più recenti ha evitato la sconfitta in tre occasioni. All’Olimpico la Roma è imbattuta contro il Genoa nell’era dei tre punti: 16 successi e 2 pareggi.

è imbattuta contro il nell’era dei tre punti: 16 successi e 2 pareggi. Roma senza pareggi da 22 gare di Serie A: andamento “on/off” che può accendere la partita fin dai primi minuti.

senza pareggi da 22 gare di Serie A: andamento “on/off” che può accendere la partita fin dai primi minuti. Il Genoa è imbattuto nell’ultima gara dell’anno da quattro stagioni: due vittorie e due pari.

è imbattuto nell’ultima gara dell’anno da quattro stagioni: due vittorie e due pari. Rossoblù in striscia positiva fuori casa: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte, sempre a segno.

Indice Field Tilt: solo l’Inter fa meglio della Roma , segnale di dominio territoriale nel terzo offensivo.

, segnale di dominio territoriale nel terzo offensivo. Dalla svolta autunnale, il Genoa è tra le squadre più ciniche: percentuale realizzativa al top con pochi tiri tentati.

è tra le squadre più ciniche: percentuale realizzativa al top con pochi tiri tentati. Soulé ha creato oltre 20 occasioni su azione in campionato; dall’altra parte Aarón Martín è tra i migliori in Europa per chance da palla inattiva.

ha creato oltre 20 occasioni su azione in campionato; dall’altra parte è tra i migliori in Europa per chance da palla inattiva. De Rossi ritrova l’Olimpico: da bandiera a rivale, in una sfida che riporta alla memoria il Roma-Genoa del 2008 in cui segnò e servì un assist.

Le statistiche stagionali di Roma e Genoa

Possesso e ordine per la Roma (57,7% di possesso, PPDA 9,6), che segna 17 gol e ne incassa solo 10 con 7 clean sheet; il Genoa lavora di compattezza (46,7% di possesso, PPDA 11,1), 16 reti fatte e 24 subite, ma crescente pericolosità esterna. Precisione al tiro simile (Roma 48,4% vs Genoa 46,1%), con giallorossi più presenti nello specchio (76 vs 65). Disciplina: numeri simili di gialli (34 vs 35), ma rossoblù con 2 rossi.

Giocatori: per la Roma il capocannoniere è Soulé (4) e top assistman ancora Soulé (3); più ammonito Mancini (4), espulso Çelik (1). Tra i pali, Svilar vanta 7 clean sheet. Nel Genoa guida la classifica marcatori Østigård (3) con Colombo e Vítinha a quota 2; il miglior assistman è Aarón Martín (3). A referto 5 gialli per Malinovskyi, rossi per Leali e Norton-Cuffy (1 a testa). Leali a quota 2 clean sheet.

Roma Genoa Partite giocate 16 16 Numero di partite vinte 10 3 Numero di partite perse 6 8 Numero di partite pareggiate 0 5 Gol totali segnati 17 16 Gol totali subiti 10 24 Media gol subiti per partita 0,6 1,5 Percentuale possesso palla 57,7 46,7 Tiri nello specchio della porta 76 65 Percentuale di tiri in porta 48,41 46,10 Numero totale di cartellini gialli 34 35 Numero totale di cartellini rossi 1 2 Clean sheet 7 2 Capocannoniere Soulé 4 Østigård 3 Top assistman Soulé 3 Aarón Martín 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Roma-Genoa e a che ora? Lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20.45. Dove si gioca Roma-Genoa? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Genoa? L’arbitro è Marco Di Bello, con PRONTERA al VAR.