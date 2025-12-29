Roma-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Genoa lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.45 per la 17a giornata. Sfida a incrocio: giallorossi da zona Europa contro un Grifone in pieno scontro salvezza. La Roma è 5ª con 30 punti in 16 gare (10 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte; 17 gol fatti, 10 subiti). Il Genoa è 17º con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 16 gol segnati, 24 incassati). All’Olimpico punti pesanti per consolidare ambizioni europee da una parte e per respirare in classifica dall’altra.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Genoa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Roma e Genoa
Probabili formazioni
All’Olimpico si profila una gara di nervi: la Roma potrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi a Svilar e alla leadership di Mancini dietro, mentre sugli esterni Çelik e Wesley dovrebbero garantire ampiezza. Le condizioni di Pellegrini e Dovbyk pesano: senza di loro, la rifinitura potrebbe passare dai piedi di Soulé ed El Shaarawy, con Dybala riferimento mobile. Il Genoa, orfano dello squalificato Leali, dovrebbe affidarsi a Sommariva tra i pali e alla consueta cerniera a tre con Marcandalli, Østigård, Vásquez. In mezzo, l’energia di Frendrup e la regia di Malinovskyi potrebbero fare da base al tandem Vítinha–Colombo. Le assenze di Junior Messias e Grønbæk tolgono creatività: non è esclusa l’opzione Carboni a gara in corso. Restano dubbi su Bailey, che potrebbe essere solo arma dalla panchina.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini – Ziółkowski – Rensch; Çelik – Cristante – Koné – Wesley; Soulé – El Shaarawy; Dybala.
V:Sport
- Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli – Østigård – Vásquez; Norton-Cuffy – Malinovskyi – Frendrup – Ellertsson – Martín; Vítinha – Colombo.
V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze pesante per entrambe: la Roma potrebbe dover rinunciare ancora a Pellegrini e Dovbyk, togliendo alternative tra le linee e in area; resta in dubbio Bailey, opzione utile per spaccare la partita ma da gestire. Nel Genoa, la squalifica di Leali consegna i guanti a Sommariva, mentre gli stop di Junior Messias e Grønbæk riducono il ventaglio di soluzioni sulla trequarti. Anche l’infortunio di Siegrist restringe le scelte tra i pali, pur senza cambiare gli equilibri del match plan.
- Roma: Pellegrini (lesione al bicipite femorale); Dovbyk (lesione al bicipite femorale); Bailey (lesione al bicipite femorale; in dubbio 50%).
- Genoa: Siegrist (frattura al dito); Junior Messias (infortunio al polpaccio); Grønbæk (infortunio al polpaccio); Leali (squalifica per espulsione).
Le ultime partite giocate
Roma altalenante: qualche inciampo recente contro big, ma solidità difensiva ancora visibile. Genoa in risalita esterna, con capacità di colpire in transizione. Forme diverse, identico bisogno di punti: all’Olimpico può essere gara di episodi.
|Roma
|ok
|ko
|ko
|ok
|ko
|Genoa
|x
|ok
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di Serie A la Roma ha raccolto 6 punti; il Genoa ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:
- Roma
Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1
- Genoa
Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1
L’arbitro di Roma-Genoa
Dirige Marco Di Bello: in questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 5 gare, concedendo 3 rigori, con 20 cartellini gialli e 1 rosso (media 4,2 ammonizioni a partita). Fischio deciso sul contatto in area e tolleranza limitata sulle perdite di tempo. Al VAR designato Prorera per un supporto attento sugli episodi in area.
- Arbitro: DI BELLO
- Assistenti: COSTANZO – DEI GIUDICI
- IV: DIONISI
- VAR: PRONTERA
- AVAR: MANGANIELLO
Informazioni interessanti
All’Olimpico la Roma ha storicamente il polso della sfida col Genoa, che ha trovato raramente il colpo grosso in casa giallorossa. I numeri recenti raccontano due storie: capitolini senza pareggi da mesi, tra picchi e cadute, e rossoblù in crescita in trasferta, capaci di segnare con continuità. Spiccano gli equilibri tattici: la Roma domina il campo alto (Field Tilt elevato) e spinge con creatività di Soulé, mentre il Genoa spreme le corsie con Aarón Martín e la fisicità dei suoi centrali. Sullo sfondo, un dettaglio romantico: Daniele De Rossi affronta da avversario la squadra della sua vita, incorniciando un duello che, al di là della classifica, profuma di storia e di incroci emotivi. Attenzione ai calci piazzati e alla precisione rossoblù nelle ultime giornate: pochi tiri, ma spesso pesanti.
- Il Genoa ha vinto una sola volta nelle ultime 20 contro la Roma in A, ma nelle cinque più recenti ha evitato la sconfitta in tre occasioni.
- All’Olimpico la Roma è imbattuta contro il Genoa nell’era dei tre punti: 16 successi e 2 pareggi.
- Roma senza pareggi da 22 gare di Serie A: andamento “on/off” che può accendere la partita fin dai primi minuti.
- Il Genoa è imbattuto nell’ultima gara dell’anno da quattro stagioni: due vittorie e due pari.
- Rossoblù in striscia positiva fuori casa: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte, sempre a segno.
- Indice Field Tilt: solo l’Inter fa meglio della Roma, segnale di dominio territoriale nel terzo offensivo.
- Dalla svolta autunnale, il Genoa è tra le squadre più ciniche: percentuale realizzativa al top con pochi tiri tentati.
- Soulé ha creato oltre 20 occasioni su azione in campionato; dall’altra parte Aarón Martín è tra i migliori in Europa per chance da palla inattiva.
- De Rossi ritrova l’Olimpico: da bandiera a rivale, in una sfida che riporta alla memoria il Roma-Genoa del 2008 in cui segnò e servì un assist.
Le statistiche stagionali di Roma e Genoa
Possesso e ordine per la Roma (57,7% di possesso, PPDA 9,6), che segna 17 gol e ne incassa solo 10 con 7 clean sheet; il Genoa lavora di compattezza (46,7% di possesso, PPDA 11,1), 16 reti fatte e 24 subite, ma crescente pericolosità esterna. Precisione al tiro simile (Roma 48,4% vs Genoa 46,1%), con giallorossi più presenti nello specchio (76 vs 65). Disciplina: numeri simili di gialli (34 vs 35), ma rossoblù con 2 rossi.
Giocatori: per la Roma il capocannoniere è Soulé (4) e top assistman ancora Soulé (3); più ammonito Mancini (4), espulso Çelik (1). Tra i pali, Svilar vanta 7 clean sheet. Nel Genoa guida la classifica marcatori Østigård (3) con Colombo e Vítinha a quota 2; il miglior assistman è Aarón Martín (3). A referto 5 gialli per Malinovskyi, rossi per Leali e Norton-Cuffy (1 a testa). Leali a quota 2 clean sheet.
|Roma
|Genoa
|Partite giocate
|16
|16
|Numero di partite vinte
|10
|3
|Numero di partite perse
|6
|8
|Numero di partite pareggiate
|0
|5
|Gol totali segnati
|17
|16
|Gol totali subiti
|10
|24
|Media gol subiti per partita
|0,6
|1,5
|Percentuale possesso palla
|57,7
|46,7
|Tiri nello specchio della porta
|76
|65
|Percentuale di tiri in porta
|48,41
|46,10
|Numero totale di cartellini gialli
|34
|35
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
|Clean sheet
|7
|2
|Capocannoniere
|Soulé 4
|Østigård 3
|Top assistman
|Soulé 3
|Aarón Martín 3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Roma-Genoa e a che ora?
-
Lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Roma-Genoa?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Genoa?
-
L’arbitro è Marco Di Bello, con PRONTERA al VAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.