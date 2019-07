Roma: Gerson saluta, El Shaarawy riflette

Dopo Luca Pellegrini, il secondo colpo in uscita della Roma potrebbe essere Gerson.

Il centrocampista brasiliano è molto vicino a trasferirsi alla Dinamo Mosca grazie a un'offerta del club russo di 10 milioni di euro. I giallorossi hanno accettato la cifra offerta e sono pronti a sferrare il colpo finale per arrivare a Barella.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il capitolo legato a El Shaarawy è molto più complicato. L'esterno avrebbe rifiutato per la seconda volta una ricca offerta dalla Cina dello Shanghai Shenhua. In caso di addio alla Roma, l'ex Milan e Genoa vorrebbe rimanere in Italia per giocarsi le sue carte ancora in Serie A.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 14:54