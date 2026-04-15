Roma, Giuntoli la soluzione allo stallo tra Gasperini e Ranieri: come l’ex Juventus e Napoli può tornare in serie A

Se la frattura tra tecnico e dirigenti non dovesse ricomporsi per i Friedkin sarebbe più facile cambiare l’organigramma con l’inserimento del vecchio direttore sportivo bianconero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cristiano Giuntoli potrebbe tornare a lavorare in serie A: l’ex d.s. di Juventus e Napoli potrebbe rappresentare la soluzione ai problemi della Roma, qualora i Friedkin decidessero di schierarsi con Gian Piero Gasperini nella lite tra questi e il duo composto da Claudio Ranieri e Ricky Massara.

Roma, è stallo tra Gasperini e Ranieri

L’appello dai toni piuttosto accesi di Francesco Totti, al momento, non ha prodotto effetti significativi sulla Roma, club attraversato dalla frattura tra il tecnico Gian Piero Gasperini e i due dirigenti Claudio Ranieri (advisor della proprietà) e Ricky Massara, direttore sportivo giallorosso. Se la situazione non dovesse ricomporsi, come auspicato dall’ex capitano, allora a fine stagione i Friedkin sarebbero costretti a dover scegliere tra l’allenatore e i dirigenti. E, in tal caso, è probabile che ad avere la meglio sia Gasperini.

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I Friedkin stanno con Gasperini

Nella scorsa estate l’allenatore ex Atalanta ha infatti firmato un ricco contratto da 5 milioni di euro l’anno con scadenza a giugno 2028: separarsi dal Gasp, dunque, rappresenterebbe un piccolo dramma sul piano economico per la Roma, club che – è bene ribadirlo – deve ancora rispettare il settlement agreement con l’Uefa in seguito alla violazione del fair play finanziario.

Decisamente più conveniente, invece, separarsi dal d.s. Massara, obiettivo degli strali di Gasperini sin dall’inizio della stagione ma difeso negli ultimi giorni da Ranieri.

Ripartenza da Giuntoli?

Secondo quanto rivelato oggi dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la via d’uscita da questa situazione di stallo in casa Roma potrebbe essere rappresentata da Cristiano Giuntoli: i Friedkin, infatti, starebbero pensando all’ex d.s. di Juventus e Napoli per sostituire Massara. Giuntoli, tra l’altro, è molto stimato da Gasperini: il suo ingaggio, dunque, rasserenerebbe probabilmente il clima all’interno della società. Per operare questo cambio alla direzione sportiva, però, la Roma non ha molto tempo: Giuntoli, infatti, sarebbe corteggiato anche dal Marsiglia, club che andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione dopo una stagione tribolata.