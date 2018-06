Roma, gli obiettivi della missione spagnola di Monchi

Il Corriere della Sera riporta il resoconto del viaggio fatto nella giornata di venerdì dal direttore sportivo della Roma Monchi in Spagna.

Due i calciatori seguiti dal dirigente giallorosso: Fabian Ruiz del Betis di Siviglia, sul quale c'è il forte pressing del Napoli e Iker Muniain, attaccante in scadenza nel 2019 con l’Athletic Bilbao.

Per ora nessun affondo da parte del club della Capitale, ma Monchi ha voluto approfondire la ricerca di giocatori funzionali in un mercato che conosce bene come quello spagnolo.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 23:05