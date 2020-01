Dramma per Nicolò Zaniolo: stagione finita, Europeo a rischio

Dramma per Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro durante il primo tempo della partita di campionato contro la Juventus. Il gioiello giallorosso, subito visitato a Villa Stuart dopo essere uscito dal campo in barella e in lacrime, sarà operato lunedì dal professor Mariani: un duro colpo per la squadra di Fonseca ma anche per il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, in vista dell’Europeo. Su Instagram il ragazzo si fa coraggio: “Vi giuro, tornerò più forte di prima”.

L’incubo per il classe 1999, uno dei talenti più cristallini del calcio azzurro, è cominciato al 33′ del big match contro i bianconeri: protagonista di una splendida azione personale, Zaniolo è finito a terra urlando di dolore dopo un lieve contrasto con De Ligt, ma il replay ha evidenziato che prima del contatto con l’olandese il ginocchio aveva già ceduto.

Il ragazzo si è accasciato al suolo ed è scoppiato subito in lacrime: è uscito sconsolato in barella tra gli applausi del pubblico dell’Olimpico e dei giocatori in campo. Anche Cristiano Ronaldo ha cercato di incoraggiarlo. Al suo posto è entrato in campo Under.

Zaniolo è stato trasportato immediatamente con un’ambulanza a Villa Stuart, dove è arrivato ancora in lacrime e dove è stato visitato dal professor Mariani, che ha accertato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sarà operato lunedì, resterà fuori per 5 mesi: Euro2020 è ora a forte rischio.

Il giovane è uscito prima delle 23 senza stampelle insieme alla madre, Francesca Costa, visibilmente provato. In rete già migliaia di messaggi di sostegno, da parte di tifosi di tutte le squadre.

“In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale”: questa la nota della Roma.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 23:05