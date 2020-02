Roma, grande spavento per la mamma di Nicolò Zaniolo

Spavento per Francesca Costa, la madre del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo: il Corriere dello Sport riporta che l'auto della donna è stata vandalizzata nella notte.

La mamma del talento, riferisce il quotidiano capitolino, ha postato una foto della sua vettura: i ladri le hanno aperto la macchina per smontare e rubare la carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo.

"Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese", le parole amare di Francesca Costa sul suo seguitissimo profilo Instagram. E' l'ennesima disavventura per la signora Costa, che un anno fa fu rapinata per strada.

Intanto il figlio Nicolò sta recuperando dal grave infortunio di gennaio: "Ero allo stadio, ho visto tutto in diretta – ha raccontato la fidanzata Sara Scaperrotta alle telecamere di "In Voga" -. Mi è preso uno spavento enorme, l’ho visto piangere e mi si è stretto il cuore. Ho capito subito che fosse grave e sono corsa in clinica. Poi però, vedendolo, è stato lui a dare forza a me: invece di rattristarsi mi ripeteva “Stai tranquilla””.

"Non giocando, la sua vita è cambiata tanto. Inizialmente è stata dura perché aveva moltissime paure, ma, giorno dopo giorno, si sta dando sempre più forza, ha veramente un carattere determinato e se vuole una cosa, la ottiene sempre. L'Europeo? Questo non lo so, ma penso proprio di sì, piacerebbe a tutti. Lui ci sta mettendo tutta la buona volontà per tornare più forte di prima".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 11:34