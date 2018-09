Roma: grave infortunio per Gonalons

Brutte notizie per il Siviglia, e di riflesso per la Roma. Maxime Gonalons, andato in prestito nel club andaluso prima della chiusura del mercato estivo, ha riportato la frattura del perone dopo un contrasto in allenamento.

Il centrocampista francese, che aveva tra l'altro esordito con un gol nel match di Europa League contro il Sigma Olomuc, ha avvertito dolore mercoledì dopo uno scontro di gioco: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la frattura composta la rottura della testa del perone della gamba destra.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 15:05