La giornata giallorossa regala l'accordo con l'esterno inglese dell'OM richiesto da Gasperini, ma le buone notizie per finiscono praticamente qui per il tecnico ex Atalanta

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nel giorno in cui incassa l’ok di Greenwood, la Roma deve fare i conti conl’accordo praticamente fatto tra Koné e l’Arsenal. Il centrocampista francese messo nel mirino anche dall’Inter avrebbe, infatti, già accettato la corte della dirigenza dei Gunners per trasferirsi a Londra al termine del Mondiale. Una notizia che, unita all’exploit all’esordio in Coppa del Mondo di Summerville, non può certo far felice Gasperini, che sull’ex Mönchengladbach vorrebbe continuare a impostare la squadra nella stagione del ritorno in Champions League.

Roma, Greenwood più vicino

La Roma e Mason Greenwood non sono mai stati così vicini. I giallorossi nelle ultime ore avrebbero, infatti, accelerato e trovato l’accordo di massima con l’esterno richiesto da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. L’inglese, che spinge per sbarcare a Trigoria, avrebbe dato l’ok per un contratto a salire con base iniziale fissata a 4,5 milioni di euro più bonus (anche facili da raggiungere) e scatti che lo porterebbero a essere uno dei giocatori più pagati della rosa. Resta da convincere il Marsiglia, che punta a incassare almeno 50 milioni.

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Soulé verso il Borussia Dortmund

A dare una mano in tal senso, oltre alla riduzione di due ingaggi pensati come quelli di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, è la partenza sempre più certa di Matias Soulé, destinato a salutare la Capitale dopo due stagioni in chiaroscuro. A meno di blitz dell’ultimo minuto di Aston Villa o Brighton, l’argentino dovrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund. Un’operazione che i Friedkin e il nuovo ds, Tony D’Amico, sono chiamati a chiudere entro fine mese per rispettare gli accordi previsti dal settlement agreement in essere con l’UEFA.

Koné accetta la corte dell’Arsenal

Le buone notizie delle ultime ore di Gasperini si esauriscono però qui. Il tecnico ex Atalanta, infatti, è costretto a prendere atto dell’accordo praticamente chiuso tra il “pupillo” Manu Koné e l’Arsenal. A riprendere la notizia è La Gazzetta dello Sport, che spiega come Arteta abbia scelto di puntare sul francese, che avrebbe messo la destinazione londinese davanti a Madrid (sponda Atletico) e a Milano (sponda Inter), ma non a Parigi e al PSG che vorrebbe dire tornare a casa.

La valutazione della Roma

Ovviamente, l’ok di Konè ai Gunners non cambia la posizione della Roma, che per lasciar partire il classe 2001 chiede almeno 50 milioni di euro. Una cifra non impossibile per le ricche casse dei freschi campioni d’Inghilterra e finalisti di Champions e che, in caso di mancata separazione da Soulé, rappresenterebbe l’ancora di salvezza per permettere ai giallorossi di scongiurare limitazioni sul mercato, visti i circa 38 milioni di plusvalenza che la cessione garantirebbe a bilancio la partenza di Manu.

United stregato da Summerville

Passando dal Mondiale americano, l’altra notizia non certo positiva per la terza forza della scorsa Serie A arriva sempre dall’Inghilterra. Dopo l’ottima prova contro il Giappone nell’esordio in Coppa del Mondo, infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Crysencio Summerville, altro obiettivo del mercato giallorosso, che da oggi sembra essere un (bel) po’ più lontano.

Cartellino destinato a salire e piste alternative

Il West Ham, proprietario del cartellino del talento oranje si frega le mani per una valutazione che, al momento, è già ben oltre i 35 milioni di euro di inizio torneo e potrebbe levitare ulteriormente in caso di prestazioni di livello contro Svezia e Tunisia. Stando ai rumors riportati da The Athletic, i Red Devils lo avrebbero già posto in cima agli obiettivi di mercato. A quel punto, per la Roma la strada diventerebbe difficilmente percorribile e D’Amico sarà costretto a virare su profili come Kerim Alajbegović del Salisburgo o Mathys Tel del Tottenham.