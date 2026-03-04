Roma, ha vinto Totti: ruolo operativo deciso con Gasperini, ecco quando tornerà ufficialmente in giallorosso  

L’ex capitano non sarà l’uomo immagine del club ma avrà un incarico reale accanto al tecnico: la decisione nella cena organizzata da Vincent Candela

Francesco Totti tornerà nella Roma con un incarico operativo reale e non per fare da uomo immagine al club: l’ex capitano è stato dunque accontentato in quella che era l’unica condizione posta per fare ritorno alla casa madre giallorossa. A confermarglielo è stato lo stesso Gian Piero Gasperini in una cena organizzata da Vincent Candela: ecco quando il ritorno di Totti potrebbe essere ufficializzato.

Roma, Totti torna con un incarico operativo

Francesco Totti aveva voglia di Roma, di tornare alla sua casa calcistica, a quella squadra a cui ha dedicato tutta la sua carriera, pronunciando anche dei no importanti, come quello storico al Real Madrid. Ma Totti sognava un ritorno da protagonista: dirigente con un ruolo operativo e non semplice uomo immagine, come si era prospettato qualche settimana fa, quando si è iniziato a parlare del possibile rientro dell’ex capitano. E ora il sogno del 10 sembra davvero sul punto di realizzarsi.

L’incontro con Gasperini e la proposta a Totti

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la svolta è arrivata lunedì sera, in una cena organizzata in un noto ristorante della Capitale da Vincent Candela, ex compagno di Totti e amico di Gian Piero Gasperini. A tavola l’ex capitano e l’allenatore della Roma hanno discusso proprio del ruolo che il club pensava di affidare alla bandiera giallorossa, ormai pronta a rimettersi in discussione: Gasperini ha proposto a Totti un incarico operativo di collegamento non solo tra lo spogliatoio e l’allenatore, ma anche tra Gasp e il d.s. Ricky Massara, protagonisti sin dall’inizio della stagione di una relazione tribolata, mediata spesso dall’intervento di Claudio Ranieri.

Totti dovrà mettere la sua esperienza nel mondo del calcio e la sua conoscenza della piazza romana a disposizione di tre entità – squadra, tecnico e d.s. – badando a mantenere l’armonia e l’unità interna al club.

Ufficialità entro marzo

Gasperini ha anche spiegato a Totti che il ruolo operativo evolverà nel tempo col crescere delle competenze da dirigente dell’ex capitano. In un futuro non lontano, dunque, il 10 potrebbe ritrovarsi anche a prendere decisioni chiave per la direzione tecnica e sportiva della Roma. Insomma, i margini del successo di Totti nella trattativa col club potrebbero espandersi nei prossimi anni: la Roma è pronta a dare un’opportunità al suo ex capitano, che ora dovrà dimostrare sul campo di meritare questa fiducia. L’accordo è definito e l’ufficialità potrebbe arrivare molto presto: entro fine marzo Totti potrebbe far nuovamente parte della Roma.