Roma, Hermoso non dimentica e riaccende la polemica per gli insulti di Folorunsho: attacco alla Lega

Il giudice sportivo ha graziato Michael Folorunsho per gli insulti rivolti a Mario Hermoso in Cagliari-Roma, ma per il difensore spagnolo il caso non è ancora chiuso: in conferenza stampa l’ex Atletico Madrid ha riaperto la polemica, tirando in ballo anche la Lega Calcio.

Hermoso polemico sugli insulti di Folorunsho

Nessuna squalifica o ammenda per i volgari insulti rivolti a Mario Hermoso e a sua madre durante Cagliari–Roma: Michael Folorunsho, che durante la gara era stato punito solo con un’ammonizione, è stato graziato dal giudice sportivo, che non ha potuto applicare la prova tv a causa di un vuoto del regolamento.

Il difensore giallorosso, però, sembra non aver preso bene il fatto che Folorunsho non venga punito per la valanga di offese che gli ha rivolto. E così, alla vigilia del match di Europa League della Roma in casa del Celtic Hermoso è tornato sulla vicenda, innescando nuovamente la polemica.

Nessun contatto

Al difensore della Roma viene chiesto se sia stato contattato da Folorunsho dopo quanto accaduto a Cagliari. “No, non ho parlato con lui – la risposta di Hermoso – È un tema delicato e non devo spiegare io il fatto”. Il centrocampista rossoblù non si è dunque scusato con Hermoso, limitandosi a un post sui social nel quale, però, il lo spagnolo non veniva citato.

La polemica con la Lega Calcio

In conferenza, però, Hermoso non si è limitato a raccontare di non aver parlato con Folorunsho. Subito dopo, infatti, il difensore della Roma ha fatto intendere di non aver accettato la decisione del giudice sportivo e di aspettarsi un nuovo intervento delle istituzioni del calcio italiano sulla vicenda. “Quello che è successo si commenta da solo – si è sfogato il difensore della Roma – Spetta alla Lega decidere e fino a che punto accettare certi commenti”.

Hermoso, dunque, ha tirato in ballo la Lega Calcio: evidentemente l’inerzia della giustizia sportiva e il mancato intervento dell’associazione dei club non è piaciuta al giocatore, che si aspettava di essere tutelato. A termine di regolamento, però, un intervento sanzionatorio contro Folorunsho appare ora alquanto improbabile.