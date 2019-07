Roma-Higuain, spunta la buonuscita

Higuain non sembra far parte del nuovo progetto bianconero, nonostante la presenza del suo maestro Sarri. La Roma starebbe facendo di tutto per portarlo nella capitale (vista la probabile partenza di Dzeko, destinazione Inter).

Secondo il Corriere dello Sport, il Pipita starebbe ragionando sulla proposta giallorossa. Si parla di un possibile accordo con la Juventus per una buonuscita importante, così da essere certo di non rimetterci dei soldi.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 09:27