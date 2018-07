Roma, i tifosi contestano Florenzi

Inatteso e sgradito fuori programma durante la prima amichevole stagionale della Roma. Contro il Latina, formazione di Serie D, i giallorossi hanno segnato 9 gol, ma i tifosi hanno attaccato duramente Alessandro Florenzi, alle prese con una lunga e ancora non definita trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019: “Togliti la fascia” e “Florenzi 30 denari” i cori dei sostenitori della Roma, che riprendono scritte comparse in città nei giorni scorsi.

La firma sembra comunque in arrivo e al termine della gara Eusebio Di Francesco ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Non sono contento quando vengono detto delle cose che nessuno vorrebbe sentirsi dire, ma, anche se non al 100%, sono convinto che il rinnovo arriverà”.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 22:45