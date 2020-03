Roma, idea illustre per il dopo Kalinic

La stagione 2019-2020 del calcio italiano, e non solo, è appesa a un filo dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus che ha interrotto tutta l’attività a tempo indeterminato, ma molte società pensano già al mercato che verrà, anche se le date sono tutte da scrivere.

Tra esse c’è la Roma, che si è già messa alla caccia di un attaccante cui affidare il ruolo di vice Dzeko nella prossima stagione. Nikola Kalinic non verrà riscattato e tornerà all’Atletico Madrid, ma i giallorossi vogliono assicurarsi un nome importante che possa anche in caso di necessità giocare in coppia con il bosniaco.

Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, l’idea sarebbe quella di pescare nuovamente in casa dei 'Colchoneros', ma per puntare su Diego Costa.

Il rapporto del centravanti con Simeone è compromesso e il ds della Roma Gianluca Petrachi sembra voler puntare proprio su questo per strappare all’Atletico il prestito del brasiliano naturalizzato spagnolo.



SPORTAL.IT | 28-03-2020 22:28