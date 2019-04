Roma, il dopo Monchi è in alto mare

La caccia della Roma al direttore sportivo deputato a prendere il posto di Monchi, dimessosi dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco per fare ritorno a Siviglia, segna una battuta d’arresto.

Il profilo identificato dalla società era infatti quello di Luis Campos, ds del Lille rivelazione della Ligue 1, di cui è seconda forza, nonché fresco di vittoria sul Psg.

Secondo quanto riporta 'Teleradiostereo', però, le speranze che il dirigente lasci la Francia sono minime dopo le parole del presidente del Lille, Gerard Lopez: “Qualche club ha provato a portarcelo via, a ‘scipparlo’ al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi”.

Nel contratto di Campos ci sarebbe la possibilità di lasciare il club francese con un mese di preavviso dalla scadenza del contratto, ma le intenzioni del dirigente sembrano essere differenti.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 12:37