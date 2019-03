Roma, il dopo Monchi ha già tre ipotesi

L’addio alla Champions League ha decapitato la Roma a livello tecnico e dirigenziale. L’esonero di Eusebio Di Francesco ha portato con sé l’addio del ds Monchi, che ha rescisso consensualmente il contratto. In panchina è stato scelto Claudio Ranieri, con contratto fino a giugno, mentre dietro la scrivania si è optato per il momento per una soluzione interna con la promozione di Frederic Massara, ex braccio destro di Sabatini e dello stesso Monchi.

L’ex attaccante del Pescara, che sarà coadiuvato da Federico Balzaretti e Francesco Totti, potrebbe restare nella prossima stagione, ma la società valuta anche profili di esperienza per aprire un nuovo ciclo. I nomi in lizza sono quelli di Piero Ausilio dell’Inter e dell’ex milanista Max Mirabelli: quest’ultimo ha già dato la propria disponibilità, mentre per Ausilio bisognerebbe ovviamente trattare con i nerazzurri, che peraltro per la prossima annata valutano anche il profilo di Daniele Faggiano, artefice del Parma rivelazione e a propria volta idea anche della Roma.

Da non trascurare anche l’ipotesi Gianluca Petrachi: il dirigente leccese, al Torino dal 2009, viene valutato pronto dalla Roma per il salto di qualità.



SPORTAL.IT | 09-03-2019 12:15