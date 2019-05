Roma, il fondo del Qatar fa sul serio

Svanite ormai quasi del tutto le speranze di entrare nella prossima Champions League, in casa Roma si guarda al futuro, non solo sul campo.

La trattativa per la cessione della società a una società del Qatar, seppur smentita dal presidente giallorosso James Pallotta, sembra infatti aperta e promette sviluppi.

Secondo quanto dichiarato da una fonte dell’emirato all’Adnkronos, infatti, dal Qatar sono pronti a mettere in campo un investimento forte qualora la trattativa dovesse arenarsi. Le stesse fonti hanno riferito della visita ad aprile nella Capitale del presidente del Qatar Sports Investments e del Psg, Nasser Al-Khelaifi, per incontrare rappresentanti del club giallorosso: "Loro amano partire alla grande e questo vuol dire anche lo stadio", dice la fonte, che specifica anche come l’investimento si concentrerebbe sull’acquisizione del club e solo in un secondo momento sull’eventuale costruzione di un nuovo stadio.

