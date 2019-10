Roma, il ritorno di Totti: la nuova vita dell'ex capitano giallorosso

Francesco Totti torna nel mondo del calcio, ma da "privato". La Gazzetta dello Sport riporta che l'ex numero 10 della Roma, a quattro mesi dal doloroso addio al club giallorosso, oltre a collaborare con la Figc per Euro 2020 diventerà a tutti gli effetti un procuratore. Nelle prossime settimane l'ex Pupone presenterà in tv i suoi piani per il futuro: Totti lavorerà fianco a fianco con altri agenti e si rivolgerà non solo al mercato italiano ma anche a quello straniero, in particolare inglese (è stato avvistato a Londra nei giorni scorsi).

E' ancora da chiarire, spiega la rosea, se diventerà ufficialmente un agente di mercato o se metterà la sua esperienza trentennale del calcio a disposizione di qualche procuratore già affermato.

Francesco Totti ha così scelto di non legarsi a nessuna società, a parte la sua, e in questi giorni si è concentrato sullo sviluppo e sull'ampliamento della A.S.D. Totti Soccer School, il centro di formazione sportiva che porta il suo nome, scegliendo di dedicare spazio anche al calcio femminile.

E' lì che la leggenda giallorossa ogni giorno lavora, studiando l'inglese e preparandosi per la sua nuova vita. Ormai la Roma è il passato, la seguirà solo come tifoso.

Totti ha dato spettacolo lunedì sera in una partita giocata al circolo la Longarina e valida per la terza giornata del campionato di calcio a otto. L'ex numero 10 ha dovuto affrontare proprio la Roma, e nonostante una tripletta la sua squadra ha perso per 6-3. L'ex Pupone è andato a segno una volta su punizione, e poi con due tiri dalla distanza, mandando in visibilio i tifosi presenti.

Poi ha anche bisticciato con l'arbitro: "Tartaruga, comincia ad arbitrare bene. Se non sei capace, meglio che ti dedichi a qualcos’altro", le sue parole al direttore di gara, che hanno divertito i presenti.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 12:01