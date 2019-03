Roma, il sogno è Chiesa

La Roma, a poche ore dalla decisiva sfida di Champions League con il Porto, pensa anche al mercato. Il nome in pole position per la prossima stagione sarebbe quello di Chiesa, cercato anche da altri club, in particolare dalla Juventus.

Pur di arrivare al talento della Fiorentina, la dirigenza giallorossa potrebbe anche valutare di cedere, davanti ad un'offerta fuori mercato, il giovane Zaniolo (accostato alla Vecchia Signora). La Roma punta ad un grande colpo per la prossima finestra di mercato.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 08:35