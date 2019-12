Roma, il vice Dzeko può arrivare da Madrid

La Roma è alla ricerca di una valida alternativa al totem Edin Dzeko, e nel corso del mese di gennaio potrebbe arrivare da Madrid.

Nelle ultime ore sta infatti prendendo quota l'ipotesi di un passaggio in giallorosso di Mariano Diaz, chiamato a prendere il posto del deludente Kalinic. Se il centravanti del Real Madrid è sempre stato valutato come un obiettivo irrealizzabile (il suo stipendio tocca i 4,5 milioni a stagione), l'impressione è che le Merengues vogliano permettere a un acquisto che poco spazio ha trovato in prima squadra di potersi mettere in mostra, tanto da concederlo per sei mesi in prestito gratuito alla Roma.

L'operazione sarebbe agevolata dai rapporti cordiali che contraddistinguono i due club, con Fonseca da una parte e Perez dall'altra che potrebbero avere entrambi modo di guadagnare da tale trasferimento.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 23:20