Roma in ansia, altre offerte per Mourinho

La Roma è al lavoro per provare a convincere Mourinho a tornare in Italia, sedendosi sulla panchina dei giallorossi. Tuttavia, lo Special One avrebbe, sul tavolo, altre proposte interessanti da valutare con attenzione.

Il Lione punta a garantirgli un'offerta importante e libertà totale a livello di scelte di mercato. Attenzione anche al Celtic. Mourinho, sempre a caccia di trofei, potrebbe decidere di volare in Scozia per incrementare il numero di titoli nazionali vinti.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 08:21