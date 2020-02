Roma in caduta libera, tifosi indicano il colpevole

Lo spareggio per la zona Champions League lo vince l’Atalanta. Ancora ko la Roma che dopo il Bologna finisce di nuovo battuta, per di più in rimonta. Non è bastato il gol del vantaggio di Dzeko ai giallorossi, sul finire del primo tempo. I nerazzurri di Gasperini l’hanno ribaltata nella ripresa con Palomino e il neo entrato Pasalic.

Roma che ti succede?

Una Roma davvero irriconoscibile in questo periodo ed irriconoscibile quella che è entrata in campo nell’intervallo dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio. La sconfitta, peraltro in uno scontro diretto, allontana di altri tre punti l’Atalanta ora saldamente al quarto posto. Poteva esserci l’aggancio, invece ora ci sono 6 punti di distacco dai nerazzurri.

Si mette male

I tifosi romanisti hanno riversato sui social tutta la loro disperazione e preoccupazione per un’altra stagione che rischia di essere fallimentare, con la Lazio in piena lotta scudetto e i giallorossi costretti ad arrancare all’inseguimento del quarto posto Champions. “Prendiamo schiaffi da cani e porci” è il tweet che riassume l’umore dei tifosi.

Fonseca confuso

L’allenatore sudamericano è ovviamente sul banco degli imputati: “Non è cambiato nulla, è sempre la solita Roma, non sanno difendere non c’é niente da fare i meccanismi difensivi non si inventano al momento e poi Fonseca toglie Kluivert il migliore, pure lui è in confusione”.

Era tra i migliori, ora è il peggiore

Tra i capri espiatori del periodaccio della Roma c’è quello che fino a prima di Natale sarebbe stato un insospettabile. Stiamo parlando di Pellegrini. Stasera è lui il giocatore più vessato dai commenti sui social. Ecco alcuni tweet contro il centrocampista giallorosso: “Pellegrini sbaglia pure appoggi a 2 metri…però era Radja Nainggolan che beveva e faceva le ore piccole”; “Pellegrini è un predestinato? Non perché lo abbiate mai detto, ma visto che penso sia un giocatore assolutamente normale, forse sono io il deficiente e vorrei conferma. Grazie. PS: Oggi imbarazzante è dire poco”.

Ma ce ne sono di altri e tutti al vetriolo: “Pellegrini nel 2020 non merita: Ne il posto da titolare nella Roma, Nè il posto nei 23 agli europei, Nè la rimozione della clausola che nessuno sano di mente pagherebbe”; “Me dispiace dirlo ma Pellegrini sto periodo non deve giocà”; “Dopo la sosta Pellegrini sparito…si è eclissato…“; “Pellegrini deve marcire in tribuna, sta pippa sopravvalutata”; “Pellegrini sta veramente in una fase calante. Sembra smarrito e ha perso tanta di quella qualità che gli riconosciamo tutti. E a noi serve il miglior Pellegrini, con uno come Zaniolo ai box”.

