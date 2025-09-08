Roma, in Francia scoppia il caso Koné: la replica del giocatore è una dichiarazione d’amore ai giallorossi  

Dopo la prestazione superba contro l’Ucraina addetti ai lavori e tifosi si sono chiesti perché il centrocampista giochi in un club da anni fuori dalla Champions

In Francia è scoppiato il caso Manu Koné: dopo la prova brillante contro l’Ucraina addetti ai lavori e tifosi vorrebbero vederlo in un club di livello più alto rispetto alla Roma, ma in conferenza stampa il centrocampista ha ribadito la sua fedeltà alla squadra giallorossa e la sua fiducia in Gian Piero Gasperini.

Francia, scoppia il caso Manu Koné

La Francia del calcio s’è innamorata di Manu Koné: venerdì scorso il centrocampista della Roma è stato tra i migliori in campo della vittoria per 2-0 sull’Ucraina, guadagnandosi voti alti nelle pagelle pubblicate da quotidiani e siti specializzati e una pioggia di complimenti da parte dei tifosi sui social network. Le lodi per Koné, però, sono state accompagnate da commenti poco gradevoli sulla Roma, club ritenuto troppo piccolo per le qualità del centrocampista. “Come mai Koné è ancora un giocatore della Roma?”, ha scritto il magazine So Foot, scatenando anche le proteste di parte del tifo giallorosso.

La gratitudine di Koné per la Roma

In conferenza stampa è arrivata la risposta dello stesso Koné, che davanti ai giornalisti ha invece raccontato il sentimento di gratitudine nei confronti della Roma. “Alla Roma va tutto bene – ha dichiarato il centrocampista francese – Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me”. È bene ricordare, infatti, che nell’estate scorsa la Roma decise di investire complessivamente 20 milioni di euro per acquistare il classe 2001 dal Borussia Moenchengladbach. E oggi Koné vale più del doppio. “Non ho paura di dirlo – ha poi aggiunto il giocatore – la Roma è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato fiducia in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io gli ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni battendomi per loro”.

L’Europa League e l’intesa con Gasperini

Nessun rimpianto, dunque, per Koné, per cui anche l’Inter ha fatto un timido tentativo nello scorso calciomercato estivo. Il centrocampista francese s’è detto felice di essere rimasto in giallorosso e ha ribadito di non vivere l’esclusione dalla Champions League come un problema per la sua carriera. “Sono molto contento, quella scorsa è stata una stagione impegnativa – ha dichiarato Koné – Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e quest’anno abbiamo un nuovo allenatore”. Con Gasperini, infatti, l’intesa pare già perfetta. “Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto – ha concluso Koné – sperando che ci porti al massimo livello e che mi aiuti anche a progredire perché è un anno importante”.