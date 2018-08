La Roma sarà inserita in seconda fascia nel sorteggio di Champions League del prossimo 30 agosto.

I giallorossi devono ringraziare il Paok Salonicco, che ha battuto sia all’andata che al ritorno il Basilea, club che era in corsa per un posto in seconda fascia.

La squadra di Di Francesco evita così il confronto con big come Manchester United, Tottenham, Porto, Borussia Dortmund, Shakhtar, Liverpool e Benfica.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 23:05